Ступак о самоподготовке: «Мне никто не пишет план, я свободная птичка. Никто не исключает, что я весной прибегу в команду, скажу: «Пожалуйста, возьмите меня»

Лыжница Юлия Ступак объяснила решение уйти на самоподготовку.

– К новому сезону вы готовитесь сама, но формально числитесь в группе Егора Сорина. При этом не было понятно, продолжите вы вообще карьеру или нет. Как этой весной решалась ваша судьба?

– У нас был разговор с Еленой Валерьевной (Вяльбе), я в тот момент участвовала в проекте «Титаны». Я никому об этом не говорила, никто не знал. И у нас состоялся телефонный разговор.

И Елена Валерьевна предоставила мне выбор. Она говорит: «Пойдешь ли ты в команду? Если ты идешь в команду, соответственно, ты встаешь на какую-то ставку и тренируешься, бегаешь по максимуму. То есть ты постоянно на сборах, в обычном режиме все делаешь».

Я поняла для себя, что так, наверное, не готова. Я сейчас открыта к новым горизонтам. И, в принципе, если поставлю цель, какую-то гонку выиграть, я точно знаю, что ее выиграю. То есть у меня даже нет никаких сомнений на эту тему.

Я сказала, что пойду на самоподготовку. Она ответила: «Все, хорошо, тогда ты на самоподготовке». На этом наш разговор закончился. Я приняла очень взрослое решение, благодаря которому сейчас дышу полной грудью. Я могу сказать это абсолютно честно. <...>

– Кто сейчас помогает готовиться к новому сезону? Крамер пишет планы?

– Нет, мне сейчас никто не пишет план. Я сейчас свободная птичка. Безусловно, я на связи с Маркусом, но не по спортивным темам. Я прислушиваюсь к тому, что хочу делать, что мне откликается, – сказала чемпионка Олимпиады-2022 Ступак.

Спортсменка не исключает, что в будущем захочет вернуться в команду.

«Я думаю, что в сборной ты, наверное, всегда можешь достичь большего результата, но самостоятельность, она, возможно, тебя будет больше подстегивать. Посмотрим, как будет у меня. Этим и интересна эта неизвестность. Я хочу понаблюдать за собой, что я могу. Никто не исключает момента, что я весной прибегу в команду, скажу: «Пожалуйста, возьмите меня». Сейчас самое главное – попробовать», – добавила Ступак.