Егор Сорин: «Я бы не назвал включение Устюгова и Ступак формальным, они будут выезжать с группой на определенные сборы»

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Тренер Егор Сорин прокомментировал включение Устюгова и Ступак в его группу.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/25. Сергей Устюгов и Юлия Ступак вошли в группу Сорина.

«Я бы не назвал их включение формальным, спортсмены будут выезжать с группой на определенные сборы, их мы определим после того, как пообщаемся.

Но при этом Устюгова и Ступак действительно стоит рассматривать за скобками группы. В прошлом году Устюгов тоже был в ее списках, но приезжал не на все сборы и тренировался больше по индивидуальной программе.

С Сергеем и Юлей я еще не общался, кроме того, нужно дождаться утверждения списков министерством спорта, потому что от этого зависит финансирование тренировочных мероприятий», – сказал Сорин.

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4 комментария
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"Если они не передумают", - тихо добавил Сорин😅
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Ступак Юля уже 2 года всё, какая сборная
+3
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На определенные сборы, а не на все
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Ответ sergey2022
Ступак Юля уже 2 года всё, какая сборная
Вяльбе считает иначе)
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