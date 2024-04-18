Егор Сорин: «Я бы не назвал включение Устюгова и Ступак формальным, они будут выезжать с группой на определенные сборы»

Тренер Егор Сорин прокомментировал включение Устюгова и Ступак в его группу.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/25. и вошли в группу Сорина.

«Я бы не назвал их включение формальным, спортсмены будут выезжать с группой на определенные сборы, их мы определим после того, как пообщаемся.

Но при этом Устюгова и Ступак действительно стоит рассматривать за скобками группы. В прошлом году Устюгов тоже был в ее списках, но приезжал не на все сборы и тренировался больше по индивидуальной программе.

С Сергеем и Юлей я еще не общался, кроме того, нужно дождаться утверждения списков министерством спорта, потому что от этого зависит финансирование тренировочных мероприятий», – сказал .