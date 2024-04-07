Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам

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Степанова и Большунов выиграли дистанционные зачеты Кубка России по лыжам.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Дистанционный зачет

Женщины

1. Вероника Степанова – 669

2. Анастасия Кулешова – 626

3. Лидия Горбунова – 490

4. Елизавета Пантрина – 481

5. Евгения Крупицкая – 474

6. Мария Истомина – 420

Мужчины

1. Александр Большунов – 729

2. Савелий Коростелев – 592

3. Илья Семиков – 494

4. Алексей Червоткин – 488

5. Сергей Ардашев – 473

6. Артем Мальцев – 410

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