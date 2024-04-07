Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
Степанова и Большунов выиграли дистанционные зачеты Кубка России по лыжам.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Дистанционный зачет
Женщины
1. Вероника Степанова – 669
2. Анастасия Кулешова – 626
3. Лидия Горбунова – 490
4. Елизавета Пантрина – 481
5. Евгения Крупицкая – 474
6. Мария Истомина – 420
Мужчины
1. Александр Большунов – 729
2. Савелий Коростелев – 592
3. Илья Семиков – 494
4. Алексей Червоткин – 488
5. Сергей Ардашев – 473
6. Артем Мальцев – 410