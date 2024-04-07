Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл общий зачет мини-тура, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й
Александр Большунов выиграл общий зачет мини-тура в финале Кубка России.
Мини-тур состоял из конькового спринта, коньковой гонки преследования на 15 км, классической «разделки» на 15 км и масс-старта в гору на 10 км.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
7-й этап (финал)
Кировск
Мужчины
Общий зачет мини-тура
1. Александр Большунов – 1:41.29,6
2. Савелий Коростелев – 22,1
3. Алексей Червоткин – 52,2
4. Илья Семиков – 1.44,0
5. Иван Горбунов – 1.55,1
6. Сергей Ардашев – 2.24,1
7. Илья Порошкин – 3.22,2
8. Артем Мальцев – 3.54,1
9. Сергей Волков – 3.54,6
10. Егор Митрошин – 3.58,7
11. Александр Бакуров – 4.00,0
12. Евгений Семяшкин – 4.07,7
13. Сергей Устюгов – 4.43,3
Полные результаты – на сайте ФЛГР.