Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл общий зачет мини-тура, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Кубок России Сергей Устюгов Артем Мальцев Алексей Червоткин Илья Семиков Александр Большунов Сергей Ардашев Илья Порошкин Иван Горбунов Савелий Коростелев Егор Митрошин Александр Бакуров Лыжи

Александр Большунов выиграл общий зачет мини-тура в финале Кубка России.

Мини-тур состоял из конькового спринта, коньковой гонки преследования на 15 км, классической «разделки» на 15 км и масс-старта в гору на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

Мужчины

Общий зачет мини-тура

1. Александр Большунов – 1:41.29,6

2. Савелий Коростелев – 22,1

3. Алексей Червоткин – 52,2

4. Илья Семиков – 1.44,0

5. Иван Горбунов – 1.55,1

6. Сергей Ардашев – 2.24,1

7. Илья Порошкин – 3.22,2

8. Артем Мальцев – 3.54,1

9. Сергей Волков – 3.54,6

10. Егор Митрошин – 3.58,7

11. Александр Бакуров – 4.00,0

12. Евгений Семяшкин – 4.07,7

13. Сергей Устюгов – 4.43,3

Полные результаты – на сайте ФЛГР. 

3 комментария
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Ответ Мультик
Не спешите лося хоронить, У него еще здесь дела. За апрель зарплату получить Не дрогнет совесть и рука :)
У него сезон только начался. Будет уже в мае на велосипедах да роллерах соревноваться. Переквалифицируется.
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