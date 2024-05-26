Горбунов о недопуске лыжников: «Для всех это большой минус, даже для юниоров. Но соглашаться на нейтральный статус – это сразу нет»

Лыжник Иван Горбунов заявил, что не откажется от страны ради нейтрального статуса.

В минувшем сезоне Горбунов занял шестое место в общем зачете Кубка России. С 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускает россиян до турниров под своей эгидой.

– Сейчас все сборники бегают в России. Для тебя все-таки это плюс – ты же не бегал на Кубка мира, а сейчас бьешься с лидерами – или минус?

– Я думаю, для всех это большой минус. Даже для тех же юниоров, которые не могут соревноваться на первенствах мира. Еще раз – это минус. А что нам остается, кроме как бегать в России? Чтобы соглашаться на нейтральный статус – это сразу нет. Но то, что мы теряем на отстранении – это однозначно.

Скажу так, я бы лучше на Кубке мира занимал 10-е, 12-е, 14-е места, чем здесь – второе. Это в спринте, про дистанцию я даже не говорю. Если на разделках в России занимаешь места в топ-6, то можешь на Кубке мира за десятку спокойно бороться, особенно в классике, поскольку у нас очень высокий уровень. В спринте, правда, наш уровень пониже. <...>

– Ты упомянул, что на нейтральный статус не стал бы соглашаться. Условия неприемлемы?

– Нет. Кубок мира – моя мечта, к которой я уже столько лет иду. Но, как бы сильно я ни хотел, как бы сильно ни гнался за своей мечтой, я не готов от страны отказываться, от флага, говорить, что я не поддерживаю что-либо. А с учетом того, что все мы являемся сотрудниками силовых структур, нам нужно увольняться, что ли? Это дурдом, да просто унизительно!

– Остается ли для тебя Олимпиада вершиной или есть разочарование от того, что происходит?

– У меня в целом в человечности людей во всем мире есть разочарование большое. Но по отношению к Олимпиаде для меня ничего не изменилось. Для меня это мечта и надежда. Как бы что там ни происходило, для меня это верх моих мечтаний, – ответил 24-летний Горбунов.