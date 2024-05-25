Вяльбе о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2026: «Я не ясновидящая. Сейчас говорить об этом нет смысла, все может поменяться»

Вяльбе заявила, что пока нет смысла говорить о возможном участии россиян в Олимпиаде-2026.

«Верю ли я, что наши спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года? Я никогда не гадаю на кофейной гуще. Придет 26 год – тогда видно будет. А сейчас об этом говорить нет смысла. Все может поменяться.

Я не ясновидящая, чтобы сказать есть ли у нас спортсмены, способные завоевать там медали. Сильные спортсмены в России есть, но я не могу сказать, получат они олимпийскую медаль или нет. Туда поехать для начала надо», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.