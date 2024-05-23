Степанова предложила проводить гонки лыжников и биатлонистов в одно время: «Если будут по 30 лучших – уложимся. ТВ не придется разворачиваться в двух разных местах»

Вероника Степанова предложила проводить гонки по лыжам и биатлону в одно время.

«У нас странная, нелепая какая-то организация – лыжные гонки в одной федерации с прыжками с трамплина и даже сноубордом. Хотя нужно быть совсем слепым, чтобы не видеть, что у лыжных гонок больше всего пересечений с биатлоном и ски-альпинизмом. Некоторые спортсмены и особенно спортсменки успешно в двух видах выступают.

Но у нас три разные спортивные федерации, разные графики и даже во многом разные места проведения соревнований. Мы вообще не пересекаемся на соревнованиях, хотя тренировочные сборы часто в одних местах.

Вопрос: почему? Почему, например, на одном из лучших в мире лыжно-биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири» не проводить соревнования лыжников и биатлонистов вместе, одновременно: в 10 утра бегут лыжницы, в 11:30 биатлонистки, в 13:00 лыжники и т. д.? Сейчас это невозможно, хотя бы из-за тех же 130 стартующих. Но если будут по 30 лучших – вполне уложимся.

Экономия? Очевидная. Уже хотя бы на том, что телевидению не придется разворачиваться в двух разных местах – а это чуть ли не главная статья расходов, по крайней мере, в лыжах и биатлоне. Причем это надо больше нам, лыжникам. У биатлонистов хотя бы несколько стадионов в сезоне радуют глаз заполненностью трибун. У нас таких нет, увы!

Если бы народ вообще не ходил, то можно было бы сказать: «Ах, сейчас вообще все живут в телефоне, из дому в мороз не вытянешь!». Но, получается, на биатлон вытянуть удается, а лыжи смотреть – нет. И без разницы, сколько олимпийских чемпионов бежит», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».