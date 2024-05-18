Вероника Степанова: «Должно быть представление спортсменов перед гонками, как в боксе или плавании. Все должно быть направлено на достижение эффекта зрелищности»

Теги телевидение лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова призвала сделать лыжные гонки более зрелищными.

В частности, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась об уровне организации Спартакиады, проходившей в феврале.

«Спартакиада – главный турнир сезона, и для меня победы на ней гораздо важнее других трофеев года. Наши соревнования прошли на одном из лучших в мире лыжных стадионов – «Жемчужине Сибири» под Тюменью, порадовали отличной организацией самого процесса и подготовкой трасс.

Трансляция гонок на федеральном телеканале была на уровне чемпионатов мира, насколько мне известно, и аудитория показов была весьма приличной. Но нам всем есть куда расти. Во-первых, такие важные события, как Спартакиада, не должны ограничиваться лишь соревнованиями, это должен быть «фестиваль спорта», в котором гонки – кульминация.

Должны быть встречи с болельщиками, мастер-классы, прямые эфиры местного телевидения, представление спортсменов перед гонками, как это принято в боксе или плавании. Все должно быть направлено на достижение эффекта зрелищности, той самой, о которой все больше говорится.

Во-вторых, само название – «Спартакиада сильнейших – прямо указывает на то, что это соревнование для лучших. Бежать на главном старте сезона должны, скажем, 20 лучших по рейтингу. Будет стимул бороться не только за победу, но и за само участие и позволит сократить расходы», – сказала Степанова.

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2 комментария
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Для популяризации соревнований важна массовость,охват многих регионов,а не гонки для "элиты".
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Ответ Аркус
Для популяризации соревнований важна массовость,охват многих регионов,а не гонки для "элиты".
Вы пропустили слово "только". Если бы Вероника предлагала только гонки для элиты, а остальным никакой поддержки от ФЛГР, тогда ваш тезис был бы справедлив. Но чтобы попасть на "большой экран" нужно ведь приложить кое-какие усилия, не так ли? А не всем подряд быть в потоке Матч ТВ и пр. Так и раньше так было. Мы смотрели на элиту мировых лыж по телевидению, а родственники мастеров спорта и КМС лицезрели своих домашних в любительских съемках по интернету. Степанова предлагает всего лишь подогнать формат проведения внутренних соревнований под мировой стандарт и только.
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