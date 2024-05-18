Вероника Степанова: «Должно быть представление спортсменов перед гонками, как в боксе или плавании. Все должно быть направлено на достижение эффекта зрелищности»

Вероника Степанова призвала сделать лыжные гонки более зрелищными.

В частности, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась об уровне организации Спартакиады, проходившей в феврале.

«Спартакиада – главный турнир сезона, и для меня победы на ней гораздо важнее других трофеев года. Наши соревнования прошли на одном из лучших в мире лыжных стадионов – «Жемчужине Сибири» под Тюменью, порадовали отличной организацией самого процесса и подготовкой трасс.

Трансляция гонок на федеральном телеканале была на уровне чемпионатов мира, насколько мне известно, и аудитория показов была весьма приличной. Но нам всем есть куда расти. Во-первых, такие важные события, как Спартакиада, не должны ограничиваться лишь соревнованиями, это должен быть «фестиваль спорта», в котором гонки – кульминация.

Должны быть встречи с болельщиками, мастер-классы, прямые эфиры местного телевидения, представление спортсменов перед гонками, как это принято в боксе или плавании. Все должно быть направлено на достижение эффекта зрелищности, той самой, о которой все больше говорится.

Во-вторых, само название – «Спартакиада сильнейших – прямо указывает на то, что это соревнование для лучших. Бежать на главном старте сезона должны, скажем, 20 лучших по рейтингу. Будет стимул бороться не только за победу, но и за само участие и позволит сократить расходы», – сказала Степанова.