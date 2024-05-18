Вероника Степанова: «Мы общаемся с лыжницами из других стран – большинство из них откровенно завидуют системе поддержки лучших спортсменов в России»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Центр спортивной подготовки Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова объяснила, почему иностранные лыжницы завидуют российским.

– Какую роль в карьере спортсменов играет ЦСП (Центр спортивной подготовки) сборных команд России?

– Эту роль сложно переоценить. Я с ранней юности на связи с лыжницами из других стран, мы и сейчас общаемся – большинство из них откровенно завидуют выстроенной в России системе поддержки лучших профессиональных спортсменов.

Жить на призовые и спонсорские в любой стране могут лишь единицы, особенно сложно при переходе из юниоров во взрослый спорт. При этом я считаю, что мы, те самые профессионалы, слишком мало отдаем обществу: мало работаем с юными атлетами, мало пропагандируем простой, но такой важный тезис «бросай пить, курить – вставай на лыжи!»

Это дело не только спортсменов, но спортивного руководства, медиа – но это надо менять, причем быстро, именно сейчас. Я бы не стала вводить нормативы подписчиков в соцмедиа в качестве условия зачисления в сборную, но чемпион, который выигрывает, но при этом не работает с аудиторией выглядит в 2024 году странно, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

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37 комментариев
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Нам все завидуют ...
Скоро приползут на коленях ....
Ждём ....
+66
-5
+61
Большие деньги за первенство водокачки и посредственные результаты - действительно, повод для зависти

И при этом эта же дама призывала к коммерциализации спорта и привлечению аудитории. Ну, не шмогла, поэтому остаётся гордиться госбаблом
+59
-5
+54
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Нам все завидуют ... Скоро приползут на коленях .... Ждём ....
Ну конкретно в этом моменте они, действительно, могут завидовать, потому что такого, чтоб не то что лучшие в лыжах или биатлоне, а ещё и целая толпа бестолковых иждивенцев, катались как сыр в масле за госбабло, нет нигде ни в Европе, ни в США/Канаде. Другое дело, что гордиться здесь нечем.
+52
-2
+50
Зато обычные граждане этих стран явно не завидуют системе поддержки обычных граждан в России))
+47
-2
+45
Во всем нормальном мире спорт - это такой же бизнес как и остальной: спортсмен вкладывает в себя, в свою подготовку, развивается, побеждает, прокачивает свой бренд и на нем зарабатывает. У нас спортсмены - это бюджетники, которые ни о чем не думают, сидят на всем готовом. Неудивительно, что кто-то может этому завидовать.
У меня только вопрос - а на фига это нужно обычным гражданам, когда деньги из бюджета можно было бы потратить на что-то более полезное: здравоохранение, социалку, ЖКХ?
+24
-2
+22
Естественно, мы живем в самой лучшей стране. И остальные страны нам завидуют. Я это по телевизору видел.
+24
-3
+21
Норвежцы со шведами точно могут позавидовать такой халяве, которая есть в РФии. Там вон топы до 40 катаются, чтобы за дом расплатиться, околотопы не нищенствуют, но живут не на широкую ногу, а российские оглоеды с малых лет как присосутся к кормушке государственной, став членами сборной, так от неё отлипнуть не могут, порой ради этого ещё и карьеру не заканчивают пару лет, чтобы вкусить бюджетных денег напоследок.
+18
-1
+17
Только вы на бюджетных деньгах сидите, все остальные лишены этой халявы.
+16
-1
+15
Конечно многие завидуют халяве вашей, ведь они получают заработанное, государство их не кормит на народные деньги.
А вы завидуете футболистам, у которых халява на порядок толще)))
+13
-1
+12
Конечно, нигде больше не платят призовые как за ОИ на первенстве водокачки
+12
-1
+11
Ответ Александр Митраков
Большие деньги за первенство водокачки и посредственные результаты - действительно, повод для зависти И при этом эта же дама призывала к коммерциализации спорта и привлечению аудитории. Ну, не шмогла, поэтому остаётся гордиться госбаблом
Это может закончится, или уже закончилось. Спонсор, привлёкший в Архангельскую область Большунова и Степанову, ушёл из лыжных гонок.
+10
0
+10
Не, ну если бы мне коллега из другой компании рассказывал, что за участие в непонятно каких проектах, не приносящих компании прибыль, он получает неплохую зарплату, не особо напрягаясь на работе, я бы тоже завидовал.

Только гордиться-то чем надо?
+11
-1
+10
Средняя пенсия в Финляндии - 1800 евро, в России 250 евро. А ЦСП там вообще нет.
+9
-1
+8
Я открыл журнал "Корея", там тоже хорошо...
+8
0
+8
А еще ВСЕ они завидуют российскому уровню жизни -зарплатам -пенсиям-так завидуют , даже кушать не могут
+9
-1
+8
А все остальные страны нам завидуют
+5
0
+5
в цивилизованных странах спорт - есть только спорт,
и потому это личное дело спортсменов,
а в авторитарных - инструмент пропаганды правящего режима, степановой платят больше чем условным норвежкам не за её результаты, а за пиар властей, только за пиар властей и исключительно за пиар властей...этакая скабеева с лыжными палками...
ну не настолько же она вяльба, чтобы не понимать этого?)
+6
-1
+5
Ответ Чёрный тюльпан
Норвежцы со шведами точно могут позавидовать такой халяве, которая есть в РФии. Там вон топы до 40 катаются, чтобы за дом расплатиться, околотопы не нищенствуют, но живут не на широкую ногу, а российские оглоеды с малых лет как присосутся к кормушке государственной, став членами сборной, так от неё отлипнуть не могут, порой ради этого ещё и карьеру не заканчивают пару лет, чтобы вкусить бюджетных денег напоследок.
А потом ещё и в депутаты на 500к в месяц.
+4
-1
+3
Она "Нашу Рашу" решила пересмотреть?
+4
-1
+3
Сводите ее на прием к психиатору -ну болен же человек.
+4
-2
+2
Сразу Вспоминается заставка из нашей раши
+3
-1
+2
Если бы они знали, как поддерживал Адик - фюрер своих спортсменов на Олимпиаде в Берлине, ваще бы сдохли от зависти..
+3
-1
+2
Лучших во всех странах неплохо поддерживают😉
+2
0
+2
очевидно, речь идет о таджикских и нигерийских лыжницах
+2
-1
+1
Ура, товарищи!!!
+1
0
+1
Ну если брать не лыжные страны, то не удивлюсь что правда. В какой-нибудь Англии или Испании, например. Это если она вообще Западную Европу имеет в виду, а не страны Африки.
+1
0
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Конечно завидуют. Квартиры ,машины, миллионы за победы не платят, иногда и готовятся за свой счет.
Это вас непонятно за что разбаловали.
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Ответ Дмитрий Осипов
Естественно, мы живем в самой лучшей стране. И остальные страны нам завидуют. Я это по телевизору видел.
А по мнению приспособленок,вроде Степашки:по телевизору врать не будут)))))
+2
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Ответ Ебздрогыч
Во всем нормальном мире спорт - это такой же бизнес как и остальной: спортсмен вкладывает в себя, в свою подготовку, развивается, побеждает, прокачивает свой бренд и на нем зарабатывает. У нас спортсмены - это бюджетники, которые ни о чем не думают, сидят на всем готовом. Неудивительно, что кто-то может этому завидовать. У меня только вопрос - а на фига это нужно обычным гражданам, когда деньги из бюджета можно было бы потратить на что-то более полезное: здравоохранение, социалку, ЖКХ?
какие-то иноагентские вопросы)
+1
0
+1
Кто там с ней общается? Лыжницы из стран БРИКС?
+1
-1
0
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