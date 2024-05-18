Вероника Степанова: «Мы общаемся с лыжницами из других стран – большинство из них откровенно завидуют системе поддержки лучших спортсменов в России»

Вероника Степанова объяснила, почему иностранные лыжницы завидуют российским.

– Какую роль в карьере спортсменов играет ЦСП (Центр спортивной подготовки) сборных команд России?

– Эту роль сложно переоценить. Я с ранней юности на связи с лыжницами из других стран, мы и сейчас общаемся – большинство из них откровенно завидуют выстроенной в России системе поддержки лучших профессиональных спортсменов.

Жить на призовые и спонсорские в любой стране могут лишь единицы, особенно сложно при переходе из юниоров во взрослый спорт. При этом я считаю, что мы, те самые профессионалы, слишком мало отдаем обществу: мало работаем с юными атлетами, мало пропагандируем простой, но такой важный тезис «бросай пить, курить – вставай на лыжи!»

Это дело не только спортсменов, но спортивного руководства, медиа – но это надо менять, причем быстро, именно сейчас. Я бы не стала вводить нормативы подписчиков в соцмедиа в качестве условия зачисления в сборную, но чемпион, который выигрывает, но при этом не работает с аудиторией выглядит в 2024 году странно, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.