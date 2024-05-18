Вероника Степанова: «Мы общаемся с лыжницами из других стран – большинство из них откровенно завидуют системе поддержки лучших спортсменов в России»
Вероника Степанова объяснила, почему иностранные лыжницы завидуют российским.
– Какую роль в карьере спортсменов играет ЦСП (Центр спортивной подготовки) сборных команд России?
– Эту роль сложно переоценить. Я с ранней юности на связи с лыжницами из других стран, мы и сейчас общаемся – большинство из них откровенно завидуют выстроенной в России системе поддержки лучших профессиональных спортсменов.
Жить на призовые и спонсорские в любой стране могут лишь единицы, особенно сложно при переходе из юниоров во взрослый спорт. При этом я считаю, что мы, те самые профессионалы, слишком мало отдаем обществу: мало работаем с юными атлетами, мало пропагандируем простой, но такой важный тезис «бросай пить, курить – вставай на лыжи!»
Это дело не только спортсменов, но спортивного руководства, медиа – но это надо менять, причем быстро, именно сейчас. Я бы не стала вводить нормативы подписчиков в соцмедиа в качестве условия зачисления в сборную, но чемпион, который выигрывает, но при этом не работает с аудиторией выглядит в 2024 году странно, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.
Скоро приползут на коленях ....
Ждём ....
И при этом эта же дама призывала к коммерциализации спорта и привлечению аудитории. Ну, не шмогла, поэтому остаётся гордиться госбаблом
У меня только вопрос - а на фига это нужно обычным гражданам, когда деньги из бюджета можно было бы потратить на что-то более полезное: здравоохранение, социалку, ЖКХ?
А вы завидуете футболистам, у которых халява на порядок толще)))
Только гордиться-то чем надо?
и потому это личное дело спортсменов,
а в авторитарных - инструмент пропаганды правящего режима, степановой платят больше чем условным норвежкам не за её результаты, а за пиар властей, только за пиар властей и исключительно за пиар властей...этакая скабеева с лыжными палками...
ну не настолько же она вяльба, чтобы не понимать этого?)
Это вас непонятно за что разбаловали.