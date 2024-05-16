Вяльбе о Степановой: «Она в команде плачет больше всех. Подколки в адрес девчонок – думаю, это маска, ограждение, чтобы лишний раз никто не ранил»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Елена Вяльбе высказалась об активности Вероники Степановой в медиа.

«Мне хочется, чтобы человек с таким талантом использовал все свои возможности на 100%. Уверена, в этом году у нее еще процентов 40 осталось от возможностей. Потому что она реально на голову выше всех тех, кто есть у нас в команде. Может, на отдельно взятых гонках с ней может бороться Кулешова, но не более того.

Мне жаль, но это ее жизнь, она сама распоряжается своей судьбой.

Если бы мы все были допущены на мировую арену, у нее просто не было столько времени. Там конкуренция другая.

Посмотрим, сейчас Наталья Терентьева вернется – понятно, что это не будет прям сразу, надо потренироваться, входить в форму. Я хочу, чтобы спортсмены могли полностью реализовать все свои возможности.

Я за всю жизнь кричала на спортсменов – только на Алену Баранову, прям реально орала. Жаль, что не стояла напротив, это было по телефону. Я всегда разговаривала спокойно.

И вот Вероника относится почему-то к моим абсолютно нормальным разговорам, беседам и общениям – она почти сразу начинает плакать. Честно, меня это очень сильно раздражает. Но чтобы не раздражаться, я максимально от нее дистанцируюсь с какими-то общениями. Причем я ничего не говорю плохого – просто примеры, еще что-то.

Я хочу, чтобы они чувствовали не руководителя во мне, а чтобы они понимали: я могу быть другом, мамой, наставником и так далее.

У нее такая маска на лице… Она в команде плачет больше всех. 100%. Просто она молодец, не показывает это всем, это здорово. И за какими-то подколками, неприятными словами в адрес девчонок… Я думаю, это все маска и маскировка, такое ограждение, чтобы лишний раз никто не ранил.

Ее нельзя сравнить с, царство небесное, Анфиской Резцовой, которая тоже могла перед стартом убить любого. Одним словом. Причем не имело значения, русская лыжница, итальянская, немецкая. Вероника другая. Хотя тоже может словами обидеть и ранить», – сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову. 

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8 комментариев
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Ну а если представить на минутку, что это правда - выдали за деда, заставляют геополитическую чушь нести каждый день. Я бы тоже плакал
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Вероника очень ранимая и её легко обидеть.
В конце - Вероника может словами обидеть и ранить.

Так о чем сей опус от Вяльбе ?
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Ответ Booligan
Ну а если представить на минутку, что это правда - выдали за деда, заставляют геополитическую чушь нести каждый день. Я бы тоже плакал
Вряди ли заставляют, это ж очень давно началось, до Олимпиады ещё, постоянные эти посты восхищения Володей, мать такая же отбитая патриотка, за комменты а запрещённой сети против постов дочери убить готова. Пихарь Степановой скорее организует процесс, но он же за нее не выйдет в шоу говорить в прямом эфире, он не будет в кадре роль играть, а говорит она вполне искренне (кроме текстов раньше же много роликов было и она вела себя в них совсем не так, как группа Пропаганда (название по Фрейду, конечно) с калашами и в касках на Донбассе.
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Я могу быть другом, мамой, наставником, собутыльником и так далее - добавила Вяльбе
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Варианта использования возможностей на 100% две:
Политическая карьера от партии вождя
Богатенький депутат за 50, желательно с семьей и детьми
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Плачут небеса, о любви и мечтееее....
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Нытик получается.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
10 Новодворских из 10 этому посту.
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