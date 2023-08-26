Группа Бородавко проведет сбор в Малиновке с 31 августа по 19 сентября
Юрий Бородавко сообщил, что его группа в сентябре проведет сбор в Малиновке.
В группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.
«Проводили сбор в Раубичах параллельно с биатлонистами группы Шашилова. Мы специально план не корректировали и не проводили совместных тренировок.
Наблюдали, видели, как работает группа Михаила Викторовича. У них тоже все достаточно хорошо. Каких‑то специальных совместных тренировок не было.
Сейчас все наши спортсмены дома. С 31 августа начинается сбор в Малиновке, который продлится до 19 сентября», – сказал тренер.
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