Группа Бородавко проведет сбор в Малиновке с 31 августа по 19 сентября

Юрий Бородавко сообщил, что его группа в сентябре проведет сбор в Малиновке.

В группу входят , , , , Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.

«Проводили сбор в Раубичах параллельно с биатлонистами группы Шашилова. Мы специально план не корректировали и не проводили совместных тренировок.

Наблюдали, видели, как работает группа Михаила Викторовича. У них тоже все достаточно хорошо. Каких‑то специальных совместных тренировок не было.

Сейчас все наши спортсмены дома. С 31 августа начинается сбор в Малиновке, который продлится до 19 сентября», – сказал тренер.