Большунов, Червоткин, Спицов, Терентьев и Мальцев пропустят летний чемпионат России в Малиновке

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Лыжник Александр Большунов пропустит летний чемпионат России в Малиновке.

Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко.

«К сожалению, Большунов и Червоткин до сих пор восстанавливаются после травм. Они пока тренируются в щадящем режиме – только на лыжероллерах. Саша и Леша не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определенные ограничения», – сказал Бородавко.

«Здесь на сборе Денис Спицов, Александр Терентьев и Артем Мальцев заболели – поднялась температура, воспалено горло. Они сдавали анализы, врачи подтвердили, что вирус. Болезнь протекает не как простуда, а значительно тяжелее. Нужно дать возможность спортсменам полностью выздороветь. Все трое не тренируются уже неделю, они и не приступали к тренировкам.

В строю остались только Никита Денисов, Дарья Непряева и Мария Истомина. Ваня Якимушкин восстановился после болезни. Так что тренируются сейчас у меня только четыре человека. Те, кто здоров, выступят на летнем чемпионате России.

Остальные будут лечиться, выздоравливать и приступать к тренировкам. Только после полного выздоровления – спортсменов нужно беречь. Об их участии в летнем чемпионате России даже речи не идет.

Вирус затронул и другие тренировочные группы. Раньше такие болезни начинались в зимнее время, а сейчас нас и летом накрыло. Нужно быть предельно аккуратным и применять меры предосторожности: мыть руки с антисептиками и носить маски. Так всегда происходит, когда большое скопление народа. Места тренировок и приема пищи для всех одинаковы. Думаю, кто-то один приехал с вирусом, а дальше пошло распространение. Тренеров, к счастью, это не коснулось.

Погода сейчас тоже не радует. Когда только начался сбор, было несколько теплых дней, а потом резко похолодало, пошли дожди, холодный ветер», – добавил тренер.

Летний чемпионат России пройдет с 14 по 19 сентября.

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1 комментарий

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Евгений - 79
Щеглот. Стихи про этих спортсменов готовы? Будешь их грязью поливать? Или только к Устюгову персонально неравнодушен?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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