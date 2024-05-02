Елена Вяльбе: «Большунов уникален: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе назвала Александра Большунова уникальным спортсменом.

«Саше уже и не нужно столько времени и внимания уделять. Он вообще уникален: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела.

Идеальным в этом отношении, как мне всегда казалось, был Леша Прокуроров, царствие ему небесное.

Но Саша на голову выше абсолютно по всем показателям. А ведь успех спортсмена — это не только тренировка, но и режим, и множество иных составляющих. Это вообще некая философия», — сказала Вяльбе.

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