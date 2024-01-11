Елистратов о россиянах на Олимпиаде-2024: «Не думаю, что на таких условиях кто-то поедет. Хотелось бы услышать четкую позицию от ОКР и Минспорта»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Министерство спорта России Семен Елистратов Париж-2024 Олимпиада-2026 Вероника Степанова Коньки/шорт-трек

Семен Елистратов призвал ОКР и Минспорт озвучить четкую позицию по ОИ-2024.

– Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил россиян на Олимпиаду (2024 года в Париже), но с кучей ограничений. Вы с ними ознакомились?

– Когда читаешь условия, становится смешно. Иногда думал, это неправильно переводят с английского, или на самом деле вот так? Это просто сюр какой-то. Я закрываю новостную ленту и дальше готовлюсь, своих целей достаточно, нужно бежать и показывать результат. Пусть всем остальным занимается лыжница Вероника Степанова, ха-ха.

Не думаю, что на таких условиях кто-то поедет. Хотелось бы услышать какую-то четкую позицию от Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта. Они должны принять решение, но и с себя спортсменам не нужно снимать ответственности. Мне кажется, что никто от нас не поедет летом на Олимпийские игры.

– В сентябре вы говорили, что Владимир Путин должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе, но президент после заявил, что в данном вопросе атлеты сами должны принимать решение. Вы сами какое решение бы приняли?

– Все может поменяться. Поживем – увидим.

– Но у вас же мечта 2026 год…

– Я понимаю. Но под такие условия МОК я поехать не смогу на Олимпийские игры. Меня в спорте держит мечта и цель выступить на Играх-2026, если будет маленький шанс – буду делать все от меня зависящее, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Семен Елистратов.

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4 комментария
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Позиция "Запрещать мы не будем, мы ж не варвары. Но кто поедет, тот предатель и кусок гуано".
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Вот, кстати, коньки. Раньше их показывал Матч, и, очень редко, Евроспорт. А сейчас их смотреть вообще негде. Ну а раз смотреть негде, то спортс просто исключил этот вид спорта из новостей. На днях прошёл чемпионат Европы, голландцы, как обычно, выкосили почти всё золото, но рекорд мира в преследовании на 3000 м поставили норвежцы.
И, увы, редакторам спротса это всё вообще не интересно. А год назад столько обсуждений было. Жаль.
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"Допуск" на ОИ-2026 ничем не будет отличаться от ОИ-2024. Итог - квалифицировавшихся НЕТ.
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