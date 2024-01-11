Елистратов о россиянах на Олимпиаде-2024: «Не думаю, что на таких условиях кто-то поедет. Хотелось бы услышать четкую позицию от ОКР и Минспорта»
Семен Елистратов призвал ОКР и Минспорт озвучить четкую позицию по ОИ-2024.
– Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил россиян на Олимпиаду (2024 года в Париже), но с кучей ограничений. Вы с ними ознакомились?
– Когда читаешь условия, становится смешно. Иногда думал, это неправильно переводят с английского, или на самом деле вот так? Это просто сюр какой-то. Я закрываю новостную ленту и дальше готовлюсь, своих целей достаточно, нужно бежать и показывать результат. Пусть всем остальным занимается лыжница Вероника Степанова, ха-ха.
Не думаю, что на таких условиях кто-то поедет. Хотелось бы услышать какую-то четкую позицию от Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта. Они должны принять решение, но и с себя спортсменам не нужно снимать ответственности. Мне кажется, что никто от нас не поедет летом на Олимпийские игры.
– В сентябре вы говорили, что Владимир Путин должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе, но президент после заявил, что в данном вопросе атлеты сами должны принимать решение. Вы сами какое решение бы приняли?
– Все может поменяться. Поживем – увидим.
– Но у вас же мечта 2026 год…
– Я понимаю. Но под такие условия МОК я поехать не смогу на Олимпийские игры. Меня в спорте держит мечта и цель выступить на Играх-2026, если будет маленький шанс – буду делать все от меня зависящее, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Семен Елистратов.
И, увы, редакторам спротса это всё вообще не интересно. А год назад столько обсуждений было. Жаль.