Елена Вяльбе: «Путин – мировой лидер номер один, а не только нашей страны»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе назвала Владимира Путина мировым лидером номером один.

По итогам обработки 99,79% протоколов Путин побеждает на выборах президента РФ, набирая 87,3% голосов.

«Это большое доверие всей страны к президенту. Для нас, спортсменов, это тоже очень хорошо, потому что на протяжении многих лет знаем его (Путина) отношение к спорту, неравнодушие. Поэтому уверены, что спорт будет одним из приоритетных направлений развития нашей страны.

А вообще мне кажется, это просто согласие людей с вектором, который Владимир Владимирович нам обозначил. Я бы сказала, что он мировой лидер номер один, а не только нашей страны», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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115 комментариев
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Да что там мира, всей Солнечной системы, галактики Млечный путь! Она, на самом деле, называется Млечный Путин
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+125
Причем ни Вяльбе , ни Ротенберга , ни ТАТ и тд их никто не заставляет и не принуждает все это говорить.
Они это делают целенаправленно, по собственной инициативе 🤷
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+77
Принципиально доживу до момента,когда новая власть вас раскулачит,а многих посадит!)))Век паразитов-не вечен!!!
+54
-3
+51
Ответ Злой Руся
Причем ни Вяльбе , ни Ротенберга , ни ТАТ и тд их никто не заставляет и не принуждает все это говорить. Они это делают целенаправленно, по собственной инициативе 🤷
Ну а что им не говорить? Они напрямую зависят от Богоизбранного, все их блага и преференции, Для них жизненно необходимо чтобы эта система управления оставалась как можно дольше и дольше)
+38
-1
+37
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
убийца номер один в мире. так точнее.
+46
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+37
Глубже, Вяльбе, еще глубже, а то Ротенберг уже дышит рядом!
+38
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+33
да не бзди, уже ясно, что ничего не будет за массовый завал, можно начинать чело залечивать, чего сильнее расшибать..
+32
-1
+31
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
При чем здесь навальнята?
Шлифовальщиков одного места нормальные люди и оценивают по достоинству.)
+28
-2
+26
Ну и зачем это? Зачем нужно лидерство в рядах Эритреи, Киргизии, Венесуэлы, Белоруссии, КНДР и тд?
+22
-2
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Лидер в борьбе за мировую многополярность, организовавший однополярность у себя в стране...смешно звучит...это типа демократический диктатор...
+15
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+14
Хочется ответить словами Кирпича из "Большого Куша", про лизание пятой точки...
+13
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+11
Елена Вяльбе в остросюжетном фильме «Глубокая глотка»
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Такой лидер что кроме авторитарных стран его нигде не ждут, потому что выдан ордер на арест.
+11
-2
+9
Ну какой Мировой Лидер Номер 1, КАК Минимум Мировой ЛИДЕР ГАЛАКТИКИ, Полпатин Отдыхает!!!
+11
-2
+9
Ответ Ебздрогыч
Да что там мира, всей Солнечной системы, галактики Млечный путь! Она, на самом деле, называется Млечный Путин
Магеллановы облака забыли)
+9
-1
+8
Мировой лидер это товарищ Си. Он из нас верёвки вьет и пользуется практически бесплатно нашими природными ресурсами.
+11
-3
+8
Ответ Евгений Цыбулин
Принципиально доживу до момента,когда новая власть вас раскулачит,а многих посадит!)))Век паразитов-не вечен!!!
У нас в стране люди рабы, которые ни на что не могут повлиять. После Путина у власти будет условный Медведев. Верхушка никогда не отдаст власть. Мы не доживем до этого момента, когда народ что-то реально будет решать в стране.
+10
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+7
Как и ожидалось после дня выборов начался день жополиза!!!
+7
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Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий удален модератором
Слишком тернист путь к воротам в рай? по кочкам и ухабам
+8
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Как же хочется блевать🤮
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Ответ Alex1104
Если оценивать реально, даже не учитывая, согласен с его политикой или нет, это действительно крупный политик нашего времени. Тем более на фоне сегодняшних европейских политиков. Реально: уровня де Голля, Тэтчер, Коля, Франклина Рузвельта. Без шуток. Прав, не прав - к делу не имеет отношения.
В чем крупность? Путин сделал себе имя и состояние на начало взлета цен на нефтепродукты. И как он всем воспользовался? Все угробил. Любой другой политик средней руки воспользовался бы этой возможностью не хуже. Но вместо развития своей страны, начал ее немедленно доить. Разругался со всеми крупными коллегами. В итоге доигрался до международного заочного ареста. Это далеко не Петр Первый, даже не близко.
+7
-1
+6
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
Нет, очевидно же, про кого новость, чуть выше промотайте
+8
-2
+6
Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий удален модератором
возраст
+7
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+6
Ответ KUZMICH
У нас в стране люди рабы, которые ни на что не могут повлиять. После Путина у власти будет условный Медведев. Верхушка никогда не отдаст власть. Мы не доживем до этого момента, когда народ что-то реально будет решать в стране.
Ну не знаю, году так в 84 тоже казалось, что не доживем, а вон оно, как повернулось.

Другой вопрос, что просрали все, но шанс был. И еще будет.
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Новая шестилетка соревнований по глубокому погружению языка в задний проход объявляется официально открытой!
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Обозначил вектор в ад….
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Ага. Потому уже Германия и Литва отказались признавать его Президентом.

Как март, так вспоминаю.
"Самые первые выборы Владимира Владимировича. Я тогда состоял при средстве массовой информации «Московские новости».
Долго думал, откуда это событие освещать. Тут у коллег нашелся контакт в областной психиатрической больнице в Костроме.
Поехали.
В само заведение не пустили. Но было отделение для легких случаев, оно располагалось на выселках, пациенты там лечились незатейливым сельскохозяйственным трудом, туда можно, и избирательного права они не лишены.
Добрались.
Про выборы слышали?
Да.
Участвовать будете?
Да. А за кого планируете отдать голос?
А за кого главврач скажет, мы же не чокнутые, чтобы с ним спорить."🤪🤪🤪
Михаил Шевелев
+10
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Уверен, что Вяльбе не понимает значение слова "вектор". Страна не может развиваться в одном направлении. Как модно теперь говорить, необходим комплексный подход. А это уже не вектор. Так-то Елена Валерьевна.
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Врешь тетка! У Кима - 99 процентов у Луки 90! Путин тока третий!
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Вяльбля
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