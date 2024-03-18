Елена Вяльбе: «Путин – мировой лидер номер один, а не только нашей страны»
Елена Вяльбе назвала Владимира Путина мировым лидером номером один.
По итогам обработки 99,79% протоколов Путин побеждает на выборах президента РФ, набирая 87,3% голосов.
«Это большое доверие всей страны к президенту. Для нас, спортсменов, это тоже очень хорошо, потому что на протяжении многих лет знаем его (Путина) отношение к спорту, неравнодушие. Поэтому уверены, что спорт будет одним из приоритетных направлений развития нашей страны.
А вообще мне кажется, это просто согласие людей с вектором, который Владимир Владимирович нам обозначил. Я бы сказала, что он мировой лидер номер один, а не только нашей страны», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Они это делают целенаправленно, по собственной инициативе 🤷
Шлифовальщиков одного места нормальные люди и оценивают по достоинству.)
Другой вопрос, что просрали все, но шанс был. И еще будет.
Как март, так вспоминаю.
"Самые первые выборы Владимира Владимировича. Я тогда состоял при средстве массовой информации «Московские новости».
Долго думал, откуда это событие освещать. Тут у коллег нашелся контакт в областной психиатрической больнице в Костроме.
Поехали.
В само заведение не пустили. Но было отделение для легких случаев, оно располагалось на выселках, пациенты там лечились незатейливым сельскохозяйственным трудом, туда можно, и избирательного права они не лишены.
Добрались.
Про выборы слышали?
Да.
Участвовать будете?
Да. А за кого планируете отдать голос?
А за кого главврач скажет, мы же не чокнутые, чтобы с ним спорить."🤪🤪🤪
Михаил Шевелев