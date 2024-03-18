Елена Вяльбе: «Путин – мировой лидер номер один, а не только нашей страны»

Елена Вяльбе назвала Владимира Путина мировым лидером номером один.

По итогам обработки 99,79% протоколов побеждает на выборах президента РФ, набирая 87,3% голосов.

«Это большое доверие всей страны к президенту. Для нас, спортсменов, это тоже очень хорошо, потому что на протяжении многих лет знаем его (Путина) отношение к спорту, неравнодушие. Поэтому уверены, что спорт будет одним из приоритетных направлений развития нашей страны.

А вообще мне кажется, это просто согласие людей с вектором, который Владимир Владимирович нам обозначил. Я бы сказала, что он мировой лидер номер один, а не только нашей страны», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).