Губерниев об отказе Чикуновой от Олимпиады: «Ее время, к сожалению, уходит. Не знаю, будет ли она в порядке через четыре года»

Теги плавание сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Дмитрий Губерниев Париж-2024 Матч ТВ Евгения Чикунова Водные виды

Дмитрий Губерниев высказался об отказе Евгении Чикуновой отбираться на Олимпиаду.

«Мне жаль, что так произошло. Я уважаю этот выбор, федерация решает сама. Надеюсь, что и ребята решают сами.

Но, как было сказано в моем любимом фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда герой Александра Кайдановского говорил герою Юрия Богатырева: «Это бывает только раз! Только раз в жизни!.. Уходи, не будь же ты кретином!»

Но это цитата, а если говорить о жизни, ребята приняли решение и надеюсь, они знают, что делают.

Но еще раз отмечу, время Чикуновой, к сожалению, уходит. Не знаю, будет ли она в порядке через четыре года, посмотрим, но теперь вся надежда на Ефимову, она не отказывалась ехать.

Я свое мнение не меняю, я буду болеть за тех, кто поедет, решение других спортсменов я уважаю», — сказал Губерниев.

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2 комментария
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В фильме цитату говорил вроде как отрицательный персонаж. Положительному. Хотя по факту герой Кайдановского был на 100% прав. Особенно, если вспомнить, какая судьба постигла большинство всех этих идейных революционеров Шиловых в 30-х годах.
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Вся страна ждет когда же время губера уйдет.
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