Вяльбе об Устюгове: «У Сергея очень изменилось настроение, он почти все время улыбчивый. Видимо, спортивное одиночество у него уже перелилось через край»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Петр Седов Елена Вяльбе Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о «спортивном одиночестве» лыжника Сергея Устюгова.

Устюгов – олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете. В сезоне-2023/24 он взял бронзу в спринте на чемпионате России.

«Устюгову тяжеловато тренироваться одному, он уже не первый год занимается один. Он вроде бы был готов прийти в группу, но тренер ему отказал. Это был Петр Седов. Понимаем его, ведь у него очень разношерстная группа, молодежь. Сергей привлекал бы огромное внимание. Никого не осуждаю.

У Сергея сейчас очень изменилось настроение, он почти все время улыбчивый. Когда я увидела, что он общается с Сашей Большуновым, Юрием Викторовичем Бородавко, порадовалась. Рада, что он становится тем Серегой, который был раньше – открытым, обаятельным. Видимо, спортивное одиночество у него уже перелилось через край», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

6 комментариев
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Да, интересно, к кому же пойдет этот олух царя небесного? Седов отказал, к Бородавко - никак нет, у Сорина уже два раза был - все без толку) Кто у нас там остается? Перевозчиков?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
"Спортивное одиночество" - новый перл от Вяльбе.
"Одиночество сволочь..." ©

Модераторы, это строчка из песни Славы, а не моё ругательство))
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После Крамера можно сказать потерял себя
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Ответ Мультик
Да, интересно, к кому же пойдет этот олух царя небесного? Седов отказал, к Бородавко - никак нет, у Сорина уже два раза был - все без толку) Кто у нас там остается? Перевозчиков?
На самоподготовке будет.
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