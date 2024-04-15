Вяльбе об Устюгове: «У Сергея очень изменилось настроение, он почти все время улыбчивый. Видимо, спортивное одиночество у него уже перелилось через край»

Елена Вяльбе высказалась о «спортивном одиночестве» лыжника Сергея Устюгова.

Устюгов – олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете. В сезоне-2023/24 он взял бронзу в спринте на чемпионате России.

«Устюгову тяжеловато тренироваться одному, он уже не первый год занимается один. Он вроде бы был готов прийти в группу, но тренер ему отказал. Это был Петр Седов. Понимаем его, ведь у него очень разношерстная группа, молодежь. Сергей привлекал бы огромное внимание. Никого не осуждаю.

У Сергея сейчас очень изменилось настроение, он почти все время улыбчивый. Когда я увидела, что он общается с Сашей Большуновым, Юрием Викторовичем Бородавко, порадовалась. Рада, что он становится тем Серегой, который был раньше – открытым, обаятельным. Видимо, спортивное одиночество у него уже перелилось через край», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.