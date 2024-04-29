Никитина о том, что ее оставили в юниорской сборной: «Думаю, что это правильное решение. Мы же не хотим заканчивать карьеру в 20 лет»

Лыжница Екатерина Никитина сказала о том, что ее оставили в юниорской сборной.

— Ты отмечала, что тебя иногда сравнивают с коллегой по юниорской сборной . Когда это началось?

— Да, я думаю, что это в том году началось. Я люблю говорить, что мы с Алиной идем в комплекте.

— Это вас раздражает или веселит?

— Это не то чтобы раздражает. Это, возможно, нас обеих мотивирует. Зимой у нас был хороший тренировочный контакт.

Я уже в какой-то степени привыкла к сравнению. Но мы все равно — два разных человека. Да, у нас одно дело, одна цель, но мы совершенно разные. И прогресс у нас у каждой свой. Если, например, у Алины получилось сделать вот такой резкий прогресс, то я всю жизнь шла постепенно и потихоньку. У нас своя дорога, но она, наверное, все равно пересекается в одном месте.

— К новому сезону ты будешь снова готовиться с юниорской командой. Это было самым правильным решением или пока еще никто к себе в группу не звал?

— Думаю, что это правильное решение. Конечно же, всегда хочется побыстрее, повыше, посильнее, но надо думать и наперед. Мы же не хотим заканчивать карьеру в 20 лет.

Мы с Алиной остаемся в юниорской сборной. У нас хорошие объемы и хорошие тренировки. Мы, конечно же, понимаем, что в основе эти тренировки еще сильнее, еще объемнее, но нужно сделать какой-то плавный переход. Нужно прийти в основу, чтобы не умирать там.

Звали ли меня куда-то? Этого никто не говорил. Нам сказали, что мы остаемся в юниорской сборной и все, – рассказала 18-летняя Никитина.