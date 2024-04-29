Никитина про Олимпиаду-2026: «У всех спортсменов высокого уровня только одна мечта. Для меня это уже не просто мечта, а цель»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпиада-2026 Вероника Степанова Евгения Крупицкая Алина Пеклецова Екатерина Никитина Лыжи

Лыжница Екатерина Никитина поставила цель поехать на Олимпиаду-2026 в Милан.

— Вероника Степанова после той гонки выложила совместное фото с тобой, Алиной Пеклецовой и Евгенией Крупицкой. Она заявила, что это олимпийская эстафетная четверка в 2026-м на Играх в Италии. Позволяешь себе мечтать об Олимпиаде?

— Думаю, у всех спортсменов высокого уровня только одна мечта. Для меня это уже не просто мечта, а цель. Может и не стоит так говорить, может рано загадывать, но почему бы и нет.

— Эстафету хотела бы с ними пробежать или неважно?

— Да, но состав, мне кажется, не особо принципиален. Главное — чтобы наши выиграли, – сказала 18-летняя Никитина.

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