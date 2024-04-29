Екатерина Никитина: «В юношеском спорте ты берешь руки в ноги и вперед. Тебе пофиг на все, всех, волосы назад и бежишь»

Лыжница Екатерина Никитина рассказала об особенностях юношеского спорта.

— Было время, когда тебя зажимали взрослые на стартах, тренеры говорили, что тебе не хватает мощи и злости. Ты стала наглее?

— Они все равно мне продолжают это говорить. Но, мне кажется, все равно я стала не то чтобы понаглее… Я за свое место борюсь.

— А откуда это идет? Неужели на стартах с ровесниками все гораздо, скажем так, нежнее и не приходится бороться, как со взрослыми?

— Мне кажется, на стартах с ровесниками, наоборот, хуже. Взрослые понимают, что надо быть аккуратнее. Если кто-то упадет, значит, с вероятностью в 50 процентов, упадешь и ты. В юношеском спорте ты берешь руки в ноги и вперед. Тебе пофиг на все, всех, волосы назад и бежишь. Поэтому, в частности, молодые спортсмены не так грамотно начинают дистанции, – сказала Никитина.