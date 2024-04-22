Коростелев о сильнейшей группе лыжников в России: «Пока 2026 год не пройдет, пока нас не допустят, очевидно сказать нельзя»

Савелий Коростелев высказался о сильнейшей группе в лыжных гонках России.

Ранее был опубликован проект состава сборной России на сезон-2024/25. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и двукратный призер Игр Александр Терентьев перешли от тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.

«Стала ли наша группа сильнейшей после перехода Терентьева? Если брать прошлый сезон, по очкам и по медалям, то у Егора Владимировича Сорина было лучше. Но все мы знаем, кто был в 2018 и 2022 годах на коне. Но пока 2026-й не пройдет, пока нас не допустят, прямо очевидно сказать нельзя. Сейчас есть три взрослые группы. Они между собой равны», – сказал чемпион России Коростелев.

В 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент россияне не допускаются к стартам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).