Коростелев о гонке в гору: «Это очень тяжело, не передать словами. А с точки зрения продвижения лыж гонка получилась классной»

Савелий Коростелев рассказал, что гонка в гору была очень тяжелой.

Коростелев победил в масс-старте в гору, который проходил в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России.

– Вы выиграли последнюю гонку сезона – масс-старт в гору в Кировске. Он получился невероятно драматичным – бешеный уклон, людей «вырубало» на трассе, Большунов просто упал без сил после финиша. Как это было?

– Двоякое ощущение. Как спортсмену, который преодолел эту гору, мне она не понравилась. Потому что это очень тяжело – не описать словами. Вы сами видели – все приходили на финиш, падали и лежали.

Тот же Саша Большунов только пересек финишную черту и тут же упал. Меня не держали ноги. Они не дали мне даже упасть. Я даже упасть не смог – просто повис на палках.

А с точки зрения продвижения лыж эта гонка получилась очень классной. Это касалось и телевизионной картинки, и зрителей, и атмосферы. Я в целом очень рад тому, как сложился и завершился сезон. Такие гонки нам нужны – сто процентов, – сказал лыжник.

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