Савелий Коростелев: «Татарстан – лыжный регион. Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев высоко оценил уровень организации турниров в Казани.

Ранее стало известно, что Казань примет следующий чемпионат России по лыжным гонкам. 

– Елена Вяльбе сказала, что чемпионат России в следующем сезоне пройдет в Казани.

– Да, все верно. Он действительно пройдет в Казани, но за исключением длинных гонок. Пока что там круги недостаточной длины. Чтобы проводить марафоны, круг должен быть длиннее.

– В Казани совсем новый комплекс. В этом сезоне там прошел этап Кубка России. Вам понравилось?

– Татарстан – лыжный регион, там умеют делать красиво. Там в принципе все умеют делать красиво. Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира, – сказал Коростелев. 

2 комментария
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Прогиб засчитан. Савелий теперь точно будет выступать за Татарстан)
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вам может и хорошо,а у нас в парке на гэсе после реконструкции парка в набережных челнах,стало плохо,освещенную бывшую лыжню мэр счищает от снега
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