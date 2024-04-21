Савелий Коростелев: «Татарстан – лыжный регион. Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира»

Лыжник Савелий Коростелев высоко оценил уровень организации турниров в Казани.

Ранее стало известно, что Казань примет следующий чемпионат России по лыжным гонкам.

– Елена Вяльбе сказала, что чемпионат России в следующем сезоне пройдет в Казани.

– Да, все верно. Он действительно пройдет в Казани, но за исключением длинных гонок. Пока что там круги недостаточной длины. Чтобы проводить марафоны, круг должен быть длиннее.

– В Казани совсем новый комплекс. В этом сезоне там прошел этап Кубка России. Вам понравилось?

– Татарстан – лыжный регион, там умеют делать красиво. Там в принципе все умеют делать красиво. Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира, – сказал Коростелев.