Савелий Коростелев: «Татарстан – лыжный регион. Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира»
Лыжник Савелий Коростелев высоко оценил уровень организации турниров в Казани.
Ранее стало известно, что Казань примет следующий чемпионат России по лыжным гонкам.
– Елена Вяльбе сказала, что чемпионат России в следующем сезоне пройдет в Казани.
– Да, все верно. Он действительно пройдет в Казани, но за исключением длинных гонок. Пока что там круги недостаточной длины. Чтобы проводить марафоны, круг должен быть длиннее.
– В Казани совсем новый комплекс. В этом сезоне там прошел этап Кубка России. Вам понравилось?
– Татарстан – лыжный регион, там умеют делать красиво. Там в принципе все умеют делать красиво. Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира, – сказал Коростелев.