Коростелев о том, за какой регион будет выступать: «Есть контакты с Татарстаном, но пока все это на стадии обсуждения»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев высказался о возможном переходе в команду Татарстана.

В прошедшем сезоне Коростелев представлял Архангельскую область.

– Елена Вяльбе сказала, что ваш контракт с Архангельской областью заканчивается в июне, поэтому вы будете менять регион и, скорее всего, это будет Татарстан.

– Я не знаю, откуда эта информация появилась. Да, есть контакты с Татарстаном. Но пока все это на стадии обсуждения. Никакой официальной информации пока нет.

Да, к сожалению, с Архангельском не получилось. До июня у нас контракт, а дальше будет время подумать, за кого выступать, – сказал Коростелев.

После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Идёт набор в команды регионов. Получается, это клубные команды, как в футболе. Регионами тут не пахнет. Осталось ещё иностранцев начать приглашать , в региональные лыжные и биатлонные команды
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий