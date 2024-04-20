Коростелев о том, за какой регион будет выступать: «Есть контакты с Татарстаном, но пока все это на стадии обсуждения»

Лыжник Савелий Коростелев высказался о возможном переходе в команду Татарстана.

В прошедшем сезоне Коростелев представлял Архангельскую область.

– Елена Вяльбе сказала, что ваш контракт с Архангельской областью заканчивается в июне, поэтому вы будете менять регион и, скорее всего, это будет Татарстан.

– Я не знаю, откуда эта информация появилась. Да, есть контакты с Татарстаном. Но пока все это на стадии обсуждения. Никакой официальной информации пока нет.

Да, к сожалению, с Архангельском не получилось. До июня у нас контракт, а дальше будет время подумать, за кого выступать, – сказал Коростелев.

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