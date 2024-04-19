Лыжник Пузанов: «Порой было обидно, что ребята, которые бегали хуже, покупали себе профессиональные лыжи, а я не мог позволить себе несчастный творожный сырок»

Лыжник Пузанов рассказал, как ему приходилось экономить из-за нехватки денег.

В апреле 18-летний Дмитрий Пузанов завоевал бронзу в спринте в финале Кубка России в Кировске.

– Меня в лыжную секцию отдала мама, а отца я и не знал, он ушёл из семьи, когда я ещё не родился. Поскольку мама сама настояла на моих занятиях лыжами, она всегда поддерживала и сейчас это делает. Плюс тренер деньгами помогает. Я не капризный спортсмен. Что дают – тем и доволен.

– Наверняка вам сложно было в финансовом плане.

– Сложно – даже не то слово. Мало кто представляет, насколько сложно.

– У многих твоих сверстников, в том числе и в лыжах, совершенно иные возможности в жизненном плане. Бывает ли у тебя чувство зависти?

– Меня раздражают люди, которые кичатся своими возможностями и выставляют это напоказ. Не скрою, иногда я могу позавидовать другим, особенно сверстникам. Да, это не лучшее качество, но я не знаю людей, которые не испытывали чувства зависти. Кто утверждает это – говорит неправду.

Я не стесняюсь этой темы. Мне было порой обидно, что некоторые ребята, которые бегали хуже, покупали себе профессиональные лыжи, палки, а я зачастую не мог позволить себе на сборе купить несчастный творожный сырок, потому что нужно было экономить.

– У тебя никогда не было мысли задвинуть лыжи на любительский уровень и постараться начать зарабатывать?

– Меня всю сознательную жизнь грызет эта мысль – нужен постоянный доход, хотя бы небольшой, чтобы помогать маме. Но не всегда получается. Хотя на первом курсе колледжа я осенью нашел подработку – разносил пиццу. Ходил по Хабаровску пешком, в редких случаях на машине меня возили. Наверное, месяца два работал, выходил на смену трижды в неделю.

Да и мама резко против была, она мне просто сказала – занимайся своим делом и не забивай голову тем, как заработать. Но тут я настоял, что буду работать. Мы с ней договорились о количестве смен. Заработал, наверное, около 100 тысяч рублей. Бо́льшую часть отдал маме, а остальное потратил на спортивное питание – изотоники, гели, батончики, витамины, – рассказал лыжник.