Сорин о Терентьевых: «Со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать, посмотреть, за счет чего они смогут спрогрессировать»

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Тренер Егор Сорин высказался о предстоящей работе с лыжниками Терентьевыми.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/25.

Наталья и Александр Терентьевы вошли в группу Сорина. Ранее они тренировались у Юрия Бородавко.

«Безусловно, со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать, посмотреть, за счет чего они смогут спрогрессировать. Они уже состоявшиеся спортсмены, так что сейчас нужно будет понять, за счет чего возможно будет повысить их уровень.

Если говорить о причинах перехода, то это было желание спортсменов. Насколько я знаю, они остаются личными спортсменами Юрия Викторовича, но сейчас решили поменять обстановку, попробовать себя в новой группе. Это их право», – сказал Сорин.

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3 комментария
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Засланные казачки, значит.
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Какой прогресс)
Им бы на свой прежний нормальный уровень вернуться, этого будет достаточно для побед на российских соревнованиях.
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Молодым родителям сил и новых рывков
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