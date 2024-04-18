Сорин о Терентьевых: «Со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать, посмотреть, за счет чего они смогут спрогрессировать»

Тренер Егор Сорин высказался о предстоящей работе с лыжниками Терентьевыми.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/25.

и вошли в группу . Ранее они тренировались у .

«Безусловно, со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать, посмотреть, за счет чего они смогут спрогрессировать. Они уже состоявшиеся спортсмены, так что сейчас нужно будет понять, за счет чего возможно будет повысить их уровень.

Если говорить о причинах перехода, то это было желание спортсменов. Насколько я знаю, они остаются личными спортсменами Юрия Викторовича, но сейчас решили поменять обстановку, попробовать себя в новой группе. Это их право», – сказал Сорин.