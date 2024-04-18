Бородавко о переходе Терентьевых к Сорину: «Если они теперь тренируются в группе Егора, то я не вмешиваюсь. Не буду давать советов, если не обратятся»
Бородавко рассказал, будет ли консультировать Наталью и Александра Терентьевых.
Сегодня был опубликован проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/25. Терентьевы, которые ранее тренировались у Бородавко, перешли к Егору Сорину.
– Говорили, что вы остаетесь личным тренером Терентьевых. То есть с вами какие‑то консультации по подготовке будут?
– Судя по тому, как было написано, я должен был и личным тренером по Архангельской области оставаться, но так как команды региона больше не существует, я не могу сказать, как спортсмены поведут себя.
Придерживаюсь мнения, что если спортсмен готовится с одним тренером и идет по одной программе, то я предпочитаю не влезать. Не давать советов, если ко мне не обратятся с такой просьбой.
Если они теперь тренируются в группе Егора, то я не вмешиваюсь, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
За два года Бородавко ушатал в ноль одного из самых перспективных лыжников - и помалкивает. Ладно первый сезон был экспериментальный, но второй, коррекционный, оказался еще хуже, чем первый. Страшно представить что дальше будет. Или Ваню уже списали?
А ведь его высокий уровень не подлежит сомнению. И серебро Олимпиады - это только вишенка на торте. У Якимушкина и без Олимпиады результатов хватает.
Его мотивация и желание работать не подлежит сомнению. Иначе не менял бы группу, а оставался у Перевозчикова. Такой уж у нас в лыжах менталитет - тренера меняют только в исключительных случаях. Ваня на это пошел.
Очень стабильный спортсмен. Был. Ему оставалось сделать полшажка вперед, чтобы стать топом. А вместо этого полшажка вперед получилось два полных шага назад. Катастрофа, если называть вещи своими именами. И ни гу-гу от Бородавко.