Бородавко о переходе Терентьевых к Сорину: «Если они теперь тренируются в группе Егора, то я не вмешиваюсь. Не буду давать советов, если не обратятся»

Бородавко рассказал, будет ли консультировать Наталью и Александра Терентьевых.

Сегодня был опубликован проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/25. Терентьевы, которые ранее тренировались у Бородавко, перешли к Егору Сорину.

– Говорили, что вы остаетесь личным тренером Терентьевых. То есть с вами какие‑то консультации по подготовке будут?

– Судя по тому, как было написано, я должен был и личным тренером по Архангельской области оставаться, но так как команды региона больше не существует, я не могу сказать, как спортсмены поведут себя.

Придерживаюсь мнения, что если спортсмен готовится с одним тренером и идет по одной программе, то я предпочитаю не влезать. Не давать советов, если ко мне не обратятся с такой просьбой.

Если они теперь тренируются в группе Егора, то я не вмешиваюсь, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.