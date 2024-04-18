Бородавко о переходе Терентьевых к Сорину: «Если они теперь тренируются в группе Егора, то я не вмешиваюсь. Не буду давать советов, если не обратятся»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Егор Сорин Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Лыжи

Бородавко рассказал, будет ли консультировать Наталью и Александра Терентьевых.

Сегодня был опубликован проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/25. Терентьевы, которые ранее тренировались у Бородавко, перешли к Егору Сорину. 

– Говорили, что вы остаетесь личным тренером Терентьевых. То есть с вами какие‑то консультации по подготовке будут?

– Судя по тому, как было написано, я должен был и личным тренером по Архангельской области оставаться, но так как команды региона больше не существует, я не могу сказать, как спортсмены поведут себя.

Придерживаюсь мнения, что если спортсмен готовится с одним тренером и идет по одной программе, то я предпочитаю не влезать. Не давать советов, если ко мне не обратятся с такой просьбой.

Если они теперь тренируются в группе Егора, то я не вмешиваюсь, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уважаемый человек и тренер!
+8
-3
+5
Тренер работа неблагодарная выиграли, выиграл спортсмен, проиграли виноват тренер
+6
-2
+4
Интересно, почему у Бородавко про Якимушкина не спрашивают. Что с ним происходит, почему и что планируется делать.

За два года Бородавко ушатал в ноль одного из самых перспективных лыжников - и помалкивает. Ладно первый сезон был экспериментальный, но второй, коррекционный, оказался еще хуже, чем первый. Страшно представить что дальше будет. Или Ваню уже списали?

А ведь его высокий уровень не подлежит сомнению. И серебро Олимпиады - это только вишенка на торте. У Якимушкина и без Олимпиады результатов хватает.

Его мотивация и желание работать не подлежит сомнению. Иначе не менял бы группу, а оставался у Перевозчикова. Такой уж у нас в лыжах менталитет - тренера меняют только в исключительных случаях. Ваня на это пошел.

Очень стабильный спортсмен. Был. Ему оставалось сделать полшажка вперед, чтобы стать топом. А вместо этого полшажка вперед получилось два полных шага назад. Катастрофа, если называть вещи своими именами. И ни гу-гу от Бородавко.
+1
0
+1
Ответ sergey2022
Тренер работа неблагодарная выиграли, выиграл спортсмен, проиграли виноват тренер
За победы подопечных на ГС тренеров тоже награждают/премируют.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий