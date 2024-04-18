Ступак о включении в сборную: «Я не в основном составе, а на самоподготовке! За зарплату мою не беспокойтесь, где надо – везде уволилась»

Лыжница Юлия Ступак прокомментировала свое включение в сборную.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/25. Юлия Ступак вошла в группу Егора Сорина.

«Друзья. Все уже видели списки сборной. Хочу внести ясность, чтобы не было лишних глупых разговоров!

Во-первых, я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи!

За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо – везде уволилась. Просто так держать нигде не будут.

Я сейчас уже свободный спортсмен, идущий по своему пути самостоятельно. Тяжело ли это? Морально очень. Но я иду дальше.

Хочу напомнить вам, что спорт – не вся жизнь. Но это неотъемлемая часть моей жизни! Я продолжаю тренироваться. Всех обняла», – написала Ступак.