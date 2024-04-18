Ступак о включении в сборную: «Я не в основном составе, а на самоподготовке! За зарплату мою не беспокойтесь, где надо – везде уволилась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) деньги Лыжи

Лыжница Юлия Ступак прокомментировала свое включение в сборную.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/25. Юлия Ступак вошла в группу Егора Сорина.

«Друзья. Все уже видели списки сборной. Хочу внести ясность, чтобы не было лишних глупых разговоров!

Во-первых, я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи!

За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо – везде уволилась. Просто так держать нигде не будут.

Я сейчас уже свободный спортсмен, идущий по своему пути самостоятельно. Тяжело ли это? Морально очень. Но я иду дальше.

Хочу напомнить вам, что спорт – не вся жизнь. Но это неотъемлемая часть моей жизни! Я продолжаю тренироваться. Всех обняла», – написала Ступак.

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4 комментария
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Обращение Юлии к Щеглоту.
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А Сорин конечно - это что-то с чем-то. Похоже Дима был не так уж и неправ про барыню и холопов. Барыня приказала - и вот. - Да я, - говорит, - с ними (ступак и устюговым) еще даже не разговаривал. То есть он даже не знает на что конкретно подписался. Ему сказали подписаться, он и подписался, а детали потом. Стыдобища.
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Такое ощущение, что она с десяти работ уволилась. Вообще-то у нее две работы: сборная россии по лыжам и министерство обороны. Из сборной она уволилась? Нет. Из министерства обороны уволилась? Тоже нет. Так откуда же уволилось это лживое создание? Если хочет внести ясность пусть вносит как положено, а не еще больше путает.
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А зачем тогда включение в сборную, если она на самоподготовке? 🤔
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