Егор Сорин: «Пеклецова будет готовиться к сезону-2024/25 с юниорской командой. У нас все строго по возрасту»

Лыжница Алина Пеклецова будет готовиться к сезону-2024/25 в юниорской команде.

Об этом рассказал тренер .

«Безусловно, Алина Пеклецова еще юниорского возраста, и к сезону-24/25 она будет готовиться с юниорской командой.

У нас все строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе.

Да, они принимали участие на ЧМ и ЧЕ, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», – сказал Сорин.

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