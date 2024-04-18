Егор Сорин: «Пеклецова будет готовиться к сезону-2024/25 с юниорской командой. У нас все строго по возрасту»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Алина Пеклецова Лыжи

Лыжница Алина Пеклецова будет готовиться к сезону-2024/25 в юниорской команде.

Об этом рассказал тренер Егор Сорин.

«Безусловно, Алина Пеклецова еще юниорского возраста, и к сезону-24/25 она будет готовиться с юниорской командой.

У нас все строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе.

Да, они принимали участие на ЧМ и ЧЕ, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», – сказал Сорин.

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4 комментария
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А зря! Пеклецова маленькая да удаленькая!
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Ответ Bambuk Bambuk
У нас, ради бравурных отчётов минспорта и федерации, всегда мариновали юниоров до последнего для завоевания наибольшего количества медалек на международных юниорских стартах. К моменту перехода на "взрослый" уровень, они уже теряли всякую мотивацию, начинали деградировать в результатах или просто "поняли жизнь". Но сейчас же нет (и не предвидится в ближайшее время) международных стартов. Почему бы и не попытаться поэкспериментировать с молодежью? Может быть поэтому у нас и нет своих "Йохауг"?
Какая вообще связь между тренировками со взрослой сборной и выступлениями на юниорских соревнованиях? Тренируясь со взрослыми, нельзя выступать по юниорам? Или может, будучи в юниорской сборной, нельзя соревноваться по взрослым?
Почему следование этим принципам не помешало Устюгову, Непряевой, Большунову быть лучшими (или одними из) в мире?
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Ответ Bambuk Bambuk
У нас, ради бравурных отчётов минспорта и федерации, всегда мариновали юниоров до последнего для завоевания наибольшего количества медалек на международных юниорских стартах. К моменту перехода на "взрослый" уровень, они уже теряли всякую мотивацию, начинали деградировать в результатах или просто "поняли жизнь". Но сейчас же нет (и не предвидится в ближайшее время) международных стартов. Почему бы и не попытаться поэкспериментировать с молодежью? Может быть поэтому у нас и нет своих "Йохауг"?
А, я поздно глянул вашу историю комментариев... очевидно, что ваша цель не писать какие-то логично обоснованные вещи, а просто набрасывать там, где для этого есть какой-то повод, и потом исчезать
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