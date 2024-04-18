Егор Сорин: «Пеклецова будет готовиться к сезону-2024/25 с юниорской командой. У нас все строго по возрасту»
Лыжница Алина Пеклецова будет готовиться к сезону-2024/25 в юниорской команде.
Об этом рассказал тренер Егор Сорин.
«Безусловно, Алина Пеклецова еще юниорского возраста, и к сезону-24/25 она будет готовиться с юниорской командой.
У нас все строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе.
Да, они принимали участие на ЧМ и ЧЕ, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», – сказал Сорин.
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