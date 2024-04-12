Легков о переходе Терентьевых к Сорину: «Уверен, что все расстались на положительной ноте и Бородавко ни на кого не держит обиды»

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Александр Легков оценил переход Терентьевых к тренеру Егору Сорину.

В апреле стало известно, что олимпийские призеры по лыжным гонкам Наталья Терентьева и ее супруг Александр покинут группу Юрия Бородавко.

– Терентьевы сменили тренера. Громкий переход по меркам нашей страны.

– Я знал еще это до всеобщего бума. Нигде не озвучивал, потому что есть Юрий Викторович (Бородавко) и Егор (Сорин). Они между собой наверняка пообщались до утечки в СМИ. Уверен, что пришли к общему знаменателю и приняли такое решение.

Это решение Саши и Наташи. Также уверен, что все расстались на положительной ноте и Юрий Викторович ни на кого не держит обиды. Сорин, когда ему предложили стать тренером, пообщался с Бородавко, все ему объяснил, что никого он никуда не тащил. Так что, уверен, все полюбовно.

– Пойдет им это на пользу?

– Смена обстановки всегда влияет положительно. Сужу по своей карьере, если ты разворачиваешься на 180 градусов – все идет в гору. У Наташи в группе теперь есть Степанова, они могут конкурировать между собой. А у Терентьева есть Коростелев. Но нужно дождаться соревнований и запуска полноценного тренировочного процесса.

Но то, что у Сорина очень сильна группа – без вариантов. Все его лыжники бегут по плану и показывают результат. А Юрий Викторович Бородавко – великий тренер, через которого прошли великие спортсмены, которые решили попробовать что‑то новое, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Легков.

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1 комментарий
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Ну посмотрим, что из этого выйдет. Наташе 29 в сентябре, времени соревноваться осталось не так уж и много. В случае, если этот эксперимент окажется неудачным, не факт, что вообще успеет вернуться на свой прежний уровень. Пока выглядит всё так, что риска в переходе больше, чем обдуманности, но им там внутри виднее, конечно. Потенциальная заруба Наташи со Степановой стала бы украшением женского лыжного сезона.
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