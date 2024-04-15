Лыжники Наталья и Александр Терентьевы ждут ребенка

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Лыжи

Российские лыжники Наталья и Александр Терентьевы станут родителями.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Спортсмены сыграли свадьбу в августе прошлого года.

«Наталья и Александр Терентьевы, думаю, это ни для кого не секрет — они ждут пополнения. Надеемся, в скором будущем увидим ее (Наталью) в соревновательном строю, не только тренировочном», — сказала Вяльбе.

Наталья Терентьева (в девичестве – Непряева) является олимпийской чемпионкой, серебряным и бронзовым призером Пекина-2022. Ее супруг – двукратный бронзовый призер Игр.

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11 комментариев
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Это круто! Ну и ребята явно с пользой проводят время отстранения от международных стартов :)
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Ответ imaxim
Ожидаемо. А Бородавко в очередной раз показал себя вруном. Кормил весь сезон какими-то завтраками и про травмы рассказывал
Бородавко и не должен был рассказывать, это дело семьи Терентьевых.
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С ребенком к Сорину уже получается перейдут:)))
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Блин это все итак понимали. весь сезон рисовать травмы
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Наконец-то! Рад за них
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офигенно спортивная новость
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а, я что говорил!!! Счастья им!
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Ответ Olga.t
Бородавко и не должен был рассказывать, это дело семьи Терентьевых.
Зачем тогда Бородавко врал про какие-то травмы, которые мешают НН соревноваться?
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Ответ imaxim
Зачем тогда Бородавко врал про какие-то травмы, которые мешают НН соревноваться?
а что это с точки зрения функционалки - не травма?))))
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