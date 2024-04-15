Лыжники Наталья и Александр Терентьевы ждут ребенка

Российские лыжники Наталья и Александр Терентьевы станут родителями.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Спортсмены сыграли свадьбу в августе прошлого года.

«Наталья и Александр Терентьевы, думаю, это ни для кого не секрет — они ждут пополнения. Надеемся, в скором будущем увидим ее (Наталью) в соревновательном строю, не только тренировочном», — сказала Вяльбе.

Наталья Терентьева (в девичестве – Непряева) является олимпийской чемпионкой, серебряным и бронзовым призером Пекина-2022. Ее супруг – двукратный бронзовый призер Игр.