Елена Вайцеховская: «Переход четы Терентьевых к Сорину от Бородавко сколь внезапен, столь же и логичен. Очевидно, что причина не в Наталье»

Елена Вайцеховская оценила новость о переходе Терентьевых в группу Егора Сорина.

«Переход лыжной четы Терентьевых к от сколь внезапен, столь же и логичен. Очевидно, что причина не в – она не выступала весь сезон и поводов быть недовольной тренировочным процессом не должно быть у нее в принципе.

Другое дело – Александр. Сезон вышел у парня достаточно тусклым, и сложно сказать, какая из причин более близка к реальности: то ли сам не тренировался в полной мере (а это вряд ли, поскольку в начале сезона Саша рвался работать за двоих, и мотивация была сильной) то ли внимание тренера было распределено в группе с преимуществом в пользу Александра Большунова.

Хотя, возможно, просто накопилась усталость от работы в кругу одних и тех же лиц – такое в спорте тоже бывает.

Что можно сказать наверняка, что интерес к паре (как и к группе Сорина) этот трансфер подогревает знатно. Почему-то кажется, что результат мы увидим достаточно быстро. Тем более что технология возвращения спортсменок в строй после годичного перерыва у тренера прекрасно отработана на собственной жене .

И удачи всем действующим лицам, разумеется!» – написала журналист.