Елена Вайцеховская: «Переход четы Терентьевых к Сорину от Бородавко сколь внезапен, столь же и логичен. Очевидно, что причина не в Наталье»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вайцеховская Егор Сорин Наталья Терентьева (Непряева) Татьяна Сорина (Алешина) Александр Терентьев Лыжи

Елена Вайцеховская оценила новость о переходе Терентьевых в группу Егора Сорина.

«Переход лыжной четы Терентьевых к Егору Сорину от Юрия Бородавко сколь внезапен, столь же и логичен. Очевидно, что причина не в Наталье – она не выступала весь сезон и поводов быть недовольной тренировочным процессом не должно быть у нее в принципе.

Другое дело – Александр. Сезон вышел у парня достаточно тусклым, и сложно сказать, какая из причин более близка к реальности: то ли сам не тренировался в полной мере (а это вряд ли, поскольку в начале сезона Саша рвался работать за двоих, и мотивация была сильной) то ли внимание тренера было распределено в группе с преимуществом в пользу Александра Большунова.

Хотя, возможно, просто накопилась усталость от работы в кругу одних и тех же лиц – такое в спорте тоже бывает.

Что можно сказать наверняка, что интерес к паре (как и к группе Сорина) этот трансфер подогревает знатно. Почему-то кажется, что результат мы увидим достаточно быстро. Тем более что технология возвращения спортсменок в строй после годичного перерыва у тренера прекрасно отработана на собственной жене Татьяне.

И удачи всем действующим лицам, разумеется!» – написала журналист.

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1 комментарий
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Если заменить Бородавко на Тутберидзе, а Сорина на Плющенко, в этой теме будет примерно тысяча комментов.
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