Терентьева об уходе из группы Бородавко: «Решение было не спонтанным. Есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены»

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Лыжница Наталья Терентьева высказалась об уходе из группы Юрия Бородавко.

Терентьева и ее супруг Александр Терентьев перешли от Бородавко в группу Егора Сорина. 

«Хотим немного прояснить вопрос о нашем переходе в группу Егора Сорина: решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем.

Мы искренне благодарны ему за то, что он нас воспитал, сделал теми, кем мы сейчас являемся!

Более того, Юрий Викторович был и остается нашим личным тренером, а мы его подопечными в Архангельской области.

Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены.

Мы видим свое дальнейшее развитие в группе Егора Владимировича, с нетерпением ждем подготовки к следующему сезону, чтобы радовать болельщиков своими выступлениями», – написала Терентьева. 

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