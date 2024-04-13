Вероника Степанова покинет сборную Архангельской области после ухода спонсора

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о дальнейшей карьере.

Накануне стало известно, что группа компаний «УЛК» больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Степанова представляла этот регион на соревнованиях.

«Проект УЛК» для меня заканчивается. Мое искреннее спасибо гендиректору УЛК Владимиру Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим.

Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области – я это сделала. Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры», – написала Степанова в своем телеграм-канале.