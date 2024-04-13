Вероника Степанова покинет сборную Архангельской области после ухода спонсора

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о дальнейшей карьере.

Накануне стало известно, что группа компаний «УЛК» больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Степанова представляла этот регион на соревнованиях.

«Проект УЛК» для меня заканчивается. Мое искреннее спасибо гендиректору УЛК Владимиру Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим.

Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области – я это сделала. Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры», – написала Степанова в своем телеграм-канале.

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5 комментариев
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Очень жаль, что переходить можно сколько угодно раз. Разрешили бы только 1 переход за карьеру, и сидела бы барыня у разбитого корыта)))

Но вообще конечно, в очередной раз себя не показала, даже не стала ничего ждать, для приличия и сразу сказала - раз денег больше не будет, я пошла. Патриотка)
+3
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+3
Ответ selso99
1-2 миллиона долларов спонсорских денег от крупной компаниии и эта патриотка сменит гражданство, став партнёршей по эстафете для Диггинс..
Тююююю, вы дорого ее оцениваете))) хватит раза в 3 меньше с потрохами я думаю. И еще откровенные интервью раздаст как ее тут принижали и какая Россиюшка плохая и правильно ее отстранили
+1
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+1
Ответ imaxim
Очень жаль, что переходить можно сколько угодно раз. Разрешили бы только 1 переход за карьеру, и сидела бы барыня у разбитого корыта))) Но вообще конечно, в очередной раз себя не показала, даже не стала ничего ждать, для приличия и сразу сказала - раз денег больше не будет, я пошла. Патриотка)
1-2 миллиона долларов спонсорских денег от крупной компаниии и эта патриотка сменит гражданство, став партнёршей по эстафете для Диггинс..
0
0
0
Ответ imaxim
Очень жаль, что переходить можно сколько угодно раз. Разрешили бы только 1 переход за карьеру, и сидела бы барыня у разбитого корыта))) Но вообще конечно, в очередной раз себя не показала, даже не стала ничего ждать, для приличия и сразу сказала - раз денег больше не будет, я пошла. Патриотка)
Инвестор всегда прав)
Была бы патриоткой, никуда бы не уходила от родной Камчатки, а то и получается Родина там, где ж.. в тепле.
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Ответ ASH11
Инвестор всегда прав) Была бы патриоткой, никуда бы не уходила от родной Камчатки, а то и получается Родина там, где ж.. в тепле.
Вот я и говорю, жаль что вот так можно. Но ценности хорошо показывает. Большунов там сейчас какой по счету регион сменит, третий?
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