Вероника Степанова покинет сборную Архангельской области после ухода спонсора
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о дальнейшей карьере.
Накануне стало известно, что группа компаний «УЛК» больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Степанова представляла этот регион на соревнованиях.
«Проект УЛК» для меня заканчивается. Мое искреннее спасибо гендиректору УЛК Владимиру Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим.
Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области – я это сделала. Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры», – написала Степанова в своем телеграм-канале.
Но вообще конечно, в очередной раз себя не показала, даже не стала ничего ждать, для приличия и сразу сказала - раз денег больше не будет, я пошла. Патриотка)
Была бы патриоткой, никуда бы не уходила от родной Камчатки, а то и получается Родина там, где ж.. в тепле.