Гербулова о Степановой в биатлоне: «Думаю, она не уйдет из лыж, потому что очень любит их. Зачем ей переходить, когда она лучшая в лыжах?»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Гербулова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Вероника Степанова Биатлон

Наталья Гербулова считает, что Вероника Степанова не перейдет в биатлон.

Ранее олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Степанова заявила, что готова попробовать свои силы в биатлонной гонке.

«Мы с Вероникой в хороших отношениях, она классная девчонка, боевая. Ждем! Пожалуйста, пусть пробует. Наташа Шевченко же перешла и показывает хорошие результаты.

Биатлон будет только рад таким людям, но, думаю, что она не уйдет из лыж, потому что очень любит их. Зачем ей переходить, когда она лучшая в лыжах?» – сказала биатлонистка Гербулова.

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