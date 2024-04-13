Группа компаний «УЛК» больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области

Группа компаний «УЛК» прекращает спонсировать лыжные гонки в Архангельской области.

Об этом говорится в заявлении генерального директора «УЛК» Владимира Буторина. «УЛК» – крупнейший лесопромышленный комплекс на Северо-Западе России.

«В конце марта супругами Счастливыми было инициировано коллективное письмо родителей и тренеров СШОР УЛК на имя губернатора области с критикой в адрес работы Группы компаний УЛК.

Я согласен с тем, что недостаточно хорошо разбираюсь в лыжном спорте, и что мы не уделяли должного внимания учебно-тренировочному процессу.

В связи с этим мной было принято решение выйти из наблюдательного совета и всех соглашений по СШОР УЛК и Малиновке (деревня Кононовская).

Все объекты недвижимости в Малиновке (д. Кононовская), принадлежащие ГК УЛК, мы безвозмездно передаем правительству Архангельской области. И я искренне желаю развития и процветания СШОР, Малиновке и всему лыжному спорту Устьян!

Группа компаний УЛК сосредоточит свои усилия и финансы на том, что получается у нас хорошо – на развитии детского хоккея в Березнике.

Обращаюсь к администрации СШОР – с этого момента прошу больше не использовать корпоративную символику УЛК (наименование, логотип и т.д.) в документах, на баннерах, спортивной форме, атрибутике, оформлении территорий, мероприятий и так далее.

Я очень прошу не раздувать эту тему и не комментировать мое решение – мы сделали так, как вы хотели! С уважением, генеральный директор ГК УЛК В.Ф. Буторин», – сообщается в соцсетях компании.

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