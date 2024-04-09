Ольга Зайцева: «Когда это все закончится, мы выйдем на международный уровень и покажем отличнейшие результаты, даже выше, чем от нас кто-то там ожидает»

Ольга Зайцева назвала плюсы отстранения от международных стартов.

– Уже два года российские спортсмены не выступают на международной арене. Как оцените уровень соревнований в России?

– У нас всегда, что сейчас, что раньше, соревнования отличались высоким уровнем. Я участвовала в соревнованиях в Ханты-Мансийске с 1998 года, и здесь уровень был высочайшим в то время. У меня нет никаких вопросов и сомнений, что у нас лучшая организация всех спортивных мероприятий в России. Есть с чем сравнить и однозначно говорю, что это на сто процентов так.

– Хватает ли этих стартов российским спортсменам?

– В России сейчас проводится много стартов. Я могу сказать про лыжные гонки и биатлон, что они у нас в стране поддерживаются на хорошем уровне. Вкладывается очень много денег, призовые фонды выплачиваются хорошие. Для всех спортсменов есть возможность выступить хорошо, побороться за призовые места.

В общем, сейчас хорошая возможность для развития спорта и всех спортивных объектов по всем регионам нашей страны. Сейчас обращают внимание на все регионы, на все виды спорта, их развитие взяли под особый контроль, чтобы наши люди занимался здоровым образом жизни.

Все считают, что спортсмены в изоляции, но я считаю, что это не изоляция, а, наоборот, очень хороший опыт для наших маленьких спортсменов. Они видят своих любимых спортсменов в России, видят, как они тренируются летом. В наши времена сборная уезжала на международные старты и сборы на весь год, и спортсмены, которые соревновались в России, не имели возможности соревноваться с ними часто. Мы почти все время были за границей.

Сейчас ребята видят всех наших лидеров по лыжным гонкам – , , и других. С биатлонистами точно так же, все спортсмены находятся здесь, в России. Дети видят, как они работают и тренируются, у них пример перед глазами. Я думаю, это большой плюс для нашего будущего поколения. Когда у нас это все закончится, мы выйдем на международный уровень и покажем отличнейшие результаты, даже выше, чем от нас кто-то там ожидает.

– Вы сказали, что спортсмены не в изоляции и это большой плюс, но нынешние спортсмены, наверное, сейчас хотели бы выступать на международном уровне.

– Хотят, но почти все те спортсмены, которые сейчас не могут выступить на международном уровне, они все на нем были. У более молодых спортсменов, которые хотят выступать на международном уровне, все еще впереди. В скором будущем все закончится, и у них появится возможность поехать на международные старты, чтобы показать свой высокий класс. Сейчас они набираются опыта, – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.