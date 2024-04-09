Вероника Степанова: «Единственный «блогер» в лыжных гонках, достойный этого имени, – Губерниев. Его мнение имеет вес, часто имеет последствия»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Матч ТВ Ксения Собчак Вероника Степанова Лыжи

Степанова назвала Губерниева единственным достойным «блогером» в лыжных гонках.

«В лыжных гонках присутствует единственное средство массовой информации, достойное этого названия, – «Матч ТВ». Судите сами, любую трансляцию любой гонки видит больше людей, чем о ней читает во всех онлайн-изданиях вместе взятых, причем намного. У меня нет советов и пожеланий для «Матч ТВ»: они все делают грамотно, профессионально и интересно, не стоят на месте, развиваются, привлекают комментаторов и внештатных сотрудников на любой вкус.

При этом я не вижу никакого развития среди пишущих журналистов. Пересказ хода гонок, длинные интервью обо всем на свете – это какие-то антикварные форматы, а на что-то более интересное у коллег то ли нет времени, то ли средств.

Блогеры? Тоже не вижу никакого прорыва. Единственный «блогер» в лыжных гонках, достойный этого имени, – это Дмитрий Губерниев. Уже хотя бы потому, что у него подписчиков больше, чем у всех остальных вместе взятых. Его мнение, высказанное в его же микроблоге, имеет значение, имеет вес, часто имеет последствия.

Абсолютно все остальные блоги, паблики, каналы о лыжных гонках – то, что называется на телевидении «интершум», фоновый звук без смысла и последствий. Я не радуюсь этому – меня это расстраивает, нам нужен интерес настоящих лидеров общественного мнения.

Этой зимой Ксению Собчак видели на лыжах в Мещерском – жду, пока она нашим спортом заинтересуется!» – написала лыжница Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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13 комментариев
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"За что же, не боясь греха
Кукушка хвалит петуха?...")))
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Девица явно уже бзик поймала , все мировую известность хочет заиметь --не по Сеньке шапка.
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Скажи кто твой кумир, и я скажу кто ты. Восхищающиеся губерниевым и собчак - сами недалëкие люди.
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Ну так пробеги гонку голой, попади в тренды телеграма.
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Ответ Olga.t
"За что же, не боясь греха Кукушка хвалит петуха?...")))
За то,что хвалит он кукушку.
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Ответ selso99
Ну так пробеги гонку голой, попади в тренды телеграма.
Не сомневаюсь что Степанова сделала бы это с удовольствием.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не сомневаюсь что Степанова сделала бы это с удовольствием.
Ну а к чему эти полумеры? Человеку нужен хайп и популярность, онлифанс и порно всегда будут популярнее лыж. Не с ее внешностью, конечно, но попы ка не пытка.
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"Лидер общественного мнения" Собчак может только испоганить лыжи((
Остановись, Вероника. Не надо. Тебе достаточно посмотреть кадры, как эта, с позволения сказать, дама шарила по квартире Волочковой, выдавая себя за подругу, а на самом деле творила нехорошие дела((
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Сезон закончился...
Королеве спартакиад скучно...
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"имеет значение, имеет вес" ... ню-ню ... )
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