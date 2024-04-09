Вероника Степанова: «Единственный «блогер» в лыжных гонках, достойный этого имени, – Губерниев. Его мнение имеет вес, часто имеет последствия»

Степанова назвала Губерниева единственным достойным «блогером» в лыжных гонках.

«В лыжных гонках присутствует единственное средство массовой информации, достойное этого названия, – « ». Судите сами, любую трансляцию любой гонки видит больше людей, чем о ней читает во всех онлайн-изданиях вместе взятых, причем намного. У меня нет советов и пожеланий для «Матч ТВ»: они все делают грамотно, профессионально и интересно, не стоят на месте, развиваются, привлекают комментаторов и внештатных сотрудников на любой вкус.

При этом я не вижу никакого развития среди пишущих журналистов. Пересказ хода гонок, длинные интервью обо всем на свете – это какие-то антикварные форматы, а на что-то более интересное у коллег то ли нет времени, то ли средств.

Блогеры? Тоже не вижу никакого прорыва. Единственный «блогер» в лыжных гонках, достойный этого имени, – это . Уже хотя бы потому, что у него подписчиков больше, чем у всех остальных вместе взятых. Его мнение, высказанное в его же микроблоге, имеет значение, имеет вес, часто имеет последствия.

Абсолютно все остальные блоги, паблики, каналы о лыжных гонках – то, что называется на телевидении «интершум», фоновый звук без смысла и последствий. Я не радуюсь этому – меня это расстраивает, нам нужен интерес настоящих лидеров общественного мнения.

Этой зимой Ксению Собчак видели на лыжах в Мещерском – жду, пока она нашим спортом заинтересуется!» – написала лыжница в колонке на сайте «Матч ТВ».