Вероника Степанова: «Наблюдаю за соперницами‑ровесницами и вижу, что они сдают. Они будто даже не находят мотивацию»

Вероника Степанова считает, что иностранные лыжницы сдают из-за недостатка мотивации.

— Гонка в гору — отличный формат. Я всего лишь актер в этом театре, не режиссер и не продюсер. Если зрителям понравилась, то я готова каждую неделю бегать. Главное, чтобы по ТВ показывали.

В нынешних реалиях мы два сезона не выступаем на международных стартах. И наши лыжные гонки развиваются, в отличие от Запада. Если бы наши лыжники выступали на Кубке мира, то показывали бы результат гораздо лучше, чем пару лет назад.

— Откуда такая уверенность?

— Мы не стоим на месте, мы тоже тренируемся. В отличие от других я слежу за Кубком мира, наблюдаю за соперницами‑ровесницами. И вижу, что они правда сдают. Они будто даже не находят мотивацию, потому что соревнуются между собой малым скандинавским кругом.

А нам внутри России нужно создавать новые форматы. Хватит надеяться на то, что нас вдруг вернут на международные старты. На нужны соревнования — высшая лига. Соревнования клубов, где будут соревноваться сильнейшие лыжники. И это все реально.

Нам пора ломать старую ментальность, иначе биатлона нам не догнать по интересу, — сказал .