Вероника Степанова: «Наблюдаю за соперницами‑ровесницами и вижу, что они сдают. Они будто даже не находят мотивацию»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова считает, что иностранные лыжницы сдают из-за недостатка мотивации.

— Гонка в гору — отличный формат. Я всего лишь актер в этом театре, не режиссер и не продюсер. Если зрителям понравилась, то я готова каждую неделю бегать. Главное, чтобы по ТВ показывали.

В нынешних реалиях мы два сезона не выступаем на международных стартах. И наши лыжные гонки развиваются, в отличие от Запада. Если бы наши лыжники выступали на Кубке мира, то показывали бы результат гораздо лучше, чем пару лет назад.

— Откуда такая уверенность?

— Мы не стоим на месте, мы тоже тренируемся. В отличие от других я слежу за Кубком мира, наблюдаю за соперницами‑ровесницами. И вижу, что они правда сдают. Они будто даже не находят мотивацию, потому что соревнуются между собой малым скандинавским кругом.

А нам внутри России нужно создавать новые форматы. Хватит надеяться на то, что нас вдруг вернут на международные старты. На нужны соревнования — высшая лига. Соревнования клубов, где будут соревноваться сильнейшие лыжники. И это все реально.

Нам пора ломать старую ментальность, иначе биатлона нам не догнать по интересу, — сказал Степанова.

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4 комментария
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Место первой девушки на деревне занято.
+3
0
+3
Ответ Глеб Вихрев
Комментарий удален модератором
в спринте Шистад, Суслик, Сван, на дистанции Фрида, Карл, Диггинс, Нисканен
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Линн Сван, которая на год старше Степановой, особенно сильно сдает, конечно.
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Когда нет сенсации нужно ее высосать из чего либо -вот ты ее и высасываешь, как ты не пыжся , КМ то тебе не видать -вот по этому то ты и от злобы и гонишь тут всякую хрень
+4
-3
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