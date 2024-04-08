Лыжница Степанова о биатлоне: «Это отличный инфоповод, с удовольствием попробую»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова заявила, что готова попробовать силы в биатлоне.

— Это отличное решение. Небольшой инсайд: у нас планировалось подобное мероприятие этом сезоне, но, к сожалению, оно не состоялось. У нас должны были проходить соревнования с биатлонистами, где кто‑то из лыжников взял бы в руки винтовку.

— А самой просто попробовать?

— Все свои успехи на лыжне я использую для продвижения в медиа. А это была бы выигрышная ситуация для обеих сторон. Такая шоу‑гонка.

— Я про официальный старт.

— Это отличный инфоповод, с удовольствием попробую, — сказал Степанова.

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1 комментарий
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Участвовать биатлонистам в лыжных гонках проще, чем лыжникам в соревнованиях по биатлону. Нужно много времени для обучения стрельбе, иначе это будет просто шоу, от которых уже тошнит.
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