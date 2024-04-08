Лыжница Степанова о биатлоне: «Это отличный инфоповод, с удовольствием попробую»
Лыжница Вероника Степанова заявила, что готова попробовать силы в биатлоне.
— Это отличное решение. Небольшой инсайд: у нас планировалось подобное мероприятие этом сезоне, но, к сожалению, оно не состоялось. У нас должны были проходить соревнования с биатлонистами, где кто‑то из лыжников взял бы в руки винтовку.
— А самой просто попробовать?
— Все свои успехи на лыжне я использую для продвижения в медиа. А это была бы выигрышная ситуация для обеих сторон. Такая шоу‑гонка.
— Я про официальный старт.
— Это отличный инфоповод, с удовольствием попробую, — сказал Степанова.