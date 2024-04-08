Вероника Степанова: «Для меня спорт — это социальный лифт, который открывает другие двери. После лыжных гонок надо же чем‑то заниматься?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о своей медийности.

— Зачем ты так много говоришь про медийность?

— Для меня спорт — это социальный лифт, который открывает другие двери. После лыжных гонок надо же чем‑то заниматься? А чтобы войти в эти двери, нужны мозги. Может, просто не у всех они есть?

Я работаю над собой, развиваюсь. У меня нет отговорок, что после тренировок мне нужно полежать и отдохнуть. Я лучше почитаю материалы, изучу новостную повестку, напишу колонку…

— Получается, что ты такая одна. Девочки тебя поддерживают?

— Я солирую в медиаполе. Девочки все понимают, но они говорят: «Мы не можем, у нас нет столько сил, времени и энергии. И понимания, зачем это делать».

Я понимаю, зачем даю интервью перед стартом и какую мысль хочу донести после финиша. Я использую эту минуту славы, когда могу вещать на всю страну в прямом эфире и продвигать свои мысли.

А другие отвечают, как на допросе. Вопрос‑ответ. Как роботы. Кому это интересно? Всем интересно, что у вас в голове, — сказала Степанова.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Для меня спорт — это социальный лифт, который открывает другие двери." Вот тут чувствуется, что от души говорит.
Про "нужны мозги" дальше уже, правда, лукавит, но идею улавливает.
0
0
0
"Солирую в медиаполе" -- ни слова больше, Вероника!!!))))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий