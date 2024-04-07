Сорин о переходе Терентьевых в его группу: «Все в процессе обсуждения. Когда будут официальные решения, тогда объявим об этом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Егор Сорин Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Лыжи

Егор Сорин прокомментировал информацию о переходе Терентьевых в его группу.

Ранее Юрий Бородавко сообщил, что лыжники Наталья и Александр Терентьевы покинут его группу и будут тренироваться под руководством Сорина.

«Все решения будут приниматься на президиуме Федерации лыжных гонок России, который пройдет во второй половине апреля. Только там узнаем о всех решениях, переходах.

Сейчас разные разговоры ведутся, кулуарные, но все в процессе обсуждения. Когда будут какие‑то официальные решения, тогда объявим об этом. Сейчас пока говорить не о чем», – сказал Сорин.

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5 комментариев
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По спортивному принципу Терентьевы- Непряевы в сборную проходят? Все понимают, что они могут показать результат когда надо будет, но есть и критерии отбора в команду
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Если убрать блат то Терентьевы не проходят в сборную.
Там вообще если разобраться много кого можно убрать с ЦП.
В первую очередь конечно же Якимушкин, Ступак.
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Оч интересно посмотреть на развитие семьи Терентьевых в группе Сорина
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Устюгов переходит в группу Бородавко. В качестве спарринг партнера Мальцева и Митрошина.
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Ответ Дядя Степа
Устюгов переходит в группу Бородавко. В качестве спарринг партнера Мальцева и Митрошина.
Сегодня не 1 апреля.
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