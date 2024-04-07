Сорин о переходе Терентьевых в его группу: «Все в процессе обсуждения. Когда будут официальные решения, тогда объявим об этом»

Егор Сорин прокомментировал информацию о переходе Терентьевых в его группу.

Ранее Юрий Бородавко сообщил, что лыжники и покинут его группу и будут тренироваться под руководством .

«Все решения будут приниматься на президиуме Федерации лыжных гонок России, который пройдет во второй половине апреля. Только там узнаем о всех решениях, переходах.

Сейчас разные разговоры ведутся, кулуарные, но все в процессе обсуждения. Когда будут какие‑то официальные решения, тогда объявим об этом. Сейчас пока говорить не о чем», – сказал Сорин.