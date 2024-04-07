Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу Сорина. Они тренировались у Бородавко
Лыжники Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу Егора Сорина.
Об этом сообщил Юрий Бородавко.
«Да, они перейдут. С чем связано? Это не ко мне вопрос. Это решение спортсменов», – сказал тренер в интервью Ивану Докукину.
Также Бородавко рассказал, что в его группе будут тренироваться Егор Митрошин и Алена Баранова.
«Такое было не в подростковом периоде, а после сезона у Маркуса Крамера (2016/2017. – Прим. «Чемпионата»). Тогда не получалось. Я была на грани вылета из команды. Думала: «Ну, всё». Не было результата. Очень много тренируешься, но не получается. В такие моменты приходит мысль: «А зачем это всё?»
Но меня, слава богу, подобрал Юрий Викторович (Бородавко). В прямом смысле слова подобрал! Меня ведь действительно хотели убирать из команды», — приводит слова Непряевой Sport24.
https://www.championat.com/skiing/news-4643443-nepryaeva-posle-sezona-u-kramera-byla-na-grani-vyleta-iz-komandy-menya-podobral-borodavko.html
Бородавко, конечно же, причины не назовёт, для него это крайне неприятный уход, его понять можно. Как бы не относиться к тренеру (я к нему симпатий не питаю), но я понимаю и его разочарования, и обиду. Воспитал, вывел к высоким результатам, а они ушли.
Интересно, что скажут молодожёны, и скажут ли...