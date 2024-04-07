Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу Сорина. Они тренировались у Бородавко

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Егор Сорин Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Алена Баранова Егор Митрошин Лыжи

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу Егора Сорина.

Об этом сообщил Юрий Бородавко.

«Да, они перейдут. С чем связано? Это не ко мне вопрос. Это решение спортсменов», – сказал тренер в интервью Ивану Докукину.

Также Бородавко рассказал, что в его группе будут тренироваться Егор Митрошин и Алена Баранова.

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11 комментариев
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Такое решение и заявление лишь доказательство, что не все там гладко. Сложно сказать, чем это все закончится, но как по мне, но для Непряевой ошибочное решение. Если бы не Бородавко, то может и не было бы ее давно в сборной. Терентьев явно сдулся, хотя сейчас он должен показывать лучшие результаты, если решил сделать упор на спринте.
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Ответ Мультик
Вот это ничего себе сенсация. Половина ударной мощи группы - как корова языком. Ну ладно, не половина, СанСаныч сильно мощнее Натали. Но треть - это уж будьте любезны. А у Сорина не группа получается, а целый батальон. Под командованием лодыря майора. Да и капитан белоручкина формально к Сорину приписана. Короче всякой твари по паре набилось на борт корабля :)
У Бородавко тоже большая группа, но на уровне выступают все те же на манеже - Большунов да Червоткин. Остальные откровенно сдали или регулярно имеют проблемы со здоровьем. В общем-то, тут скорее корова языком слизала тот создавшийся образ после Пекина.
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да уж ..отблагодарила ЮВБ...
«Такое было не в подростковом периоде, а после сезона у Маркуса Крамера (2016/2017. – Прим. «Чемпионата»). Тогда не получалось. Я была на грани вылета из команды. Думала: «Ну, всё». Не было результата. Очень много тренируешься, но не получается. В такие моменты приходит мысль: «А зачем это всё?»

Но меня, слава богу, подобрал Юрий Викторович (Бородавко). В прямом смысле слова подобрал! Меня ведь действительно хотели убирать из команды», — приводит слова Непряевой Sport24.

https://www.championat.com/skiing/news-4643443-nepryaeva-posle-sezona-u-kramera-byla-na-grani-vyleta-iz-komandy-menya-podobral-borodavko.html
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Как неожиданно, гром с ясного неба...
Бородавко, конечно же, причины не назовёт, для него это крайне неприятный уход, его понять можно. Как бы не относиться к тренеру (я к нему симпатий не питаю), но я понимаю и его разочарования, и обиду. Воспитал, вывел к высоким результатам, а они ушли.
Интересно, что скажут молодожёны, и скажут ли...
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Ответ Booligan
Непряевой больше нет,есть Терентьева, которая видит, как её супруга из сильнейшего спринтера страны за 2 года ЮВ доколхозил до того, что он квалификацию не проходит
Терентьева жена, победила лыжницу Непряеву..)))
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Видимо поняли, что на КМ уже не попадут
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Ответ ASH11
Такое решение и заявление лишь доказательство, что не все там гладко. Сложно сказать, чем это все закончится, но как по мне, но для Непряевой ошибочное решение. Если бы не Бородавко, то может и не было бы ее давно в сборной. Терентьев явно сдулся, хотя сейчас он должен показывать лучшие результаты, если решил сделать упор на спринте.
Непряевой больше нет,есть Терентьева, которая видит, как её супруга из сильнейшего спринтера страны за 2 года ЮВ доколхозил до того, что он квалификацию не проходит
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Ответ Booligan
Непряевой больше нет,есть Терентьева, которая видит, как её супруга из сильнейшего спринтера страны за 2 года ЮВ доколхозил до того, что он квалификацию не проходит
А ее саму ЮВ вывел в чемпионки всего. Поступать так только ради комфорта мужа, ну пусть, конечно, ее дело.
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