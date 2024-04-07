Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу Сорина. Они тренировались у Бородавко

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу Егора Сорина.

Об этом сообщил .

«Да, они перейдут. С чем связано? Это не ко мне вопрос. Это решение спортсменов», – сказал тренер в интервью Ивану Докукину.

Также Бородавко рассказал, что в его группе будут тренироваться Егор Митрошин и Алена Баранова.