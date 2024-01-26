Юрий Бородавко: «Надеемся, что Терентьева выступит на Спартакиаде. Не во всех гонках, но в отдельных стартах»

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева может выступить на Спартакиаде.

Об этом сообщил тренер лыжницы .

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады пройдут с 9 по 18 февраля в Тюмени. В текущем сезоне Терентьева не выступала из-за проблем со здоровьем.

« будет находиться в Тюмени, и мы будем смотреть по ее состоянию и определять те гонки, в которых она сможет принять участие.

Посмотрим на возможность ее старта на Кубке России, но все-таки на Спартакиаде, мы надеемся, она выступит. Не во всех гонках, но в отдельных стартах.

Ее на сборах в Армении нет, она проходит подготовку дома, занимается по индивидуальной программе», – сказал Бородавко.

Также он рассказал о состоянии Александра Терентьева, пропустившего этап Кубка России в Казани из-за гриппа.

« находится на сборе в Цахкадзоре, постепенно восстанавливается, он проделал определенную работу, которая позволит ему выйти на более высокий уровень и достичь максимальных результатов», – добавил тренер.