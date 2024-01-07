Юрий Бородавко: «Наталья и Александр Терентьев заболели гриппом. Точно не приедут в Казань»

Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Натальи Терентьевой.

В этом сезоне Терентьева не выступала на соревнованиях. В сентябре она перенесла операцию под общим наркозом.

« тренируется в меру своих возможностей. Но говорить о соревнованиях пока рано. В Казани ее точно не ждать.

Тем более и она, и заболели гриппом. Точно не приедут в Казань. Будут лечиться дома», — сказал .

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 11 по 14 января.