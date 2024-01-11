Бородавко о Терентьевых: «Сейчас у них главная задача – выздороветь и поехать на сбор в Цахкадзоре»

Тренер Юрий Бородавко рассказал о болезни Натальи и Александра Терентьевых.

Лыжники пропускают этап Кубка России, который стартует сегодня в Казани.

«Прогнозов нет. Мы договорились так, что, как только медики разрешат ей бежать, она будет выступать на соревнованиях. Восстановление идет своим чередом.

Они вместе с заболели гриппом, сейчас у них самая главная задача – выздороветь и поехать на сбор, который пройдет в Цахкадзоре в Армении», – сказал .