Бородавко о Терентьевых: «Сейчас у них главная задача – выздороветь и поехать на сбор в Цахкадзоре»

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Тренер Юрий Бородавко рассказал о болезни Натальи и Александра Терентьевых.

Лыжники пропускают этап Кубка России, который стартует сегодня в Казани.

«Прогнозов нет. Мы договорились так, что, как только медики разрешат ей бежать, она будет выступать на соревнованиях. Восстановление идет своим чередом.

Они вместе с Александром заболели гриппом, сейчас у них самая главная задача – выздороветь и поехать на сбор, который пройдет в Цахкадзоре в Армении», – сказал Бородавко.

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