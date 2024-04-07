Сергей Устюгов: «Гонка с самого утра не задалась. Когда стало вырубать? Когда проснулся и встал с кровати»
Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление в масс-старте в гору.
Двукратный чемпион мира финишировал на 38-м месте.
«Изначально что‑то гонка с самого утра не задалась. Проснулся и понял, что сегодня пойду гулять, получать удовольствие.
Рад, что я финишировал. Когда стало вырубать? Когда я проснулся и встал с кровати», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Настраивайся на следующий сезон, а мы будем очень ждать.