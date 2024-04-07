Сергей Устюгов: «Гонка с самого утра не задалась. Когда стало вырубать? Когда проснулся и встал с кровати»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Лыжи

Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление в масс-старте в гору.

Двукратный чемпион мира финишировал на 38-м месте.

«Изначально что‑то гонка с самого утра не задалась. Проснулся и понял, что сегодня пойду гулять, получать удовольствие.

Рад, что я финишировал. Когда стало вырубать? Когда я проснулся и встал с кровати», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть у меня такой знакомый. Только проснулся, а уже пьяный.
+9
-5
+4
Ну ... Серёга - главное что встал с кровати.
Настраивайся на следующий сезон, а мы будем очень ждать.
+4
-2
+2
Как я его понимаю.)
+3
-1
+2
Вот бы всем так на работу ходить, когда хочу и для удовольствия.
+1
-1
0
Лось сегодня шел в середине группы и похоже вырубало не только его, но и оч многих.
+1
-1
0
Ответ Мультик
Жил да был китайский лось, У него с утра не задалось :) Чекушку шмякнул, И обмякнул. Какой же он убогонький)))
Комментарий удален модератором
Ответ Nadezhda1
Вот бы всем так на работу ходить, когда хочу и для удовольствия.
Для такого надо крышу иметь. Если крыши нет - вылетишь быстро, как Ретивых, как Мельниченко, как Ларьков.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий