Сергей Устюгов: «Классный мини-тур придумали. Рад, что хватает сил бороться за призы именно здесь, в Кировске»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов поделился впечатлениями от участия в финале Кубка России.

Сегодня Устюгов стал вторым в коньковой гонке преследования, победу одержал Александр Большунов.

– Классный мини-тур придумали! Знал, что концовка сезона будет интересной, и старался подготовиться к важным стартам – Спартакиаде и ЧР. Рад, что хватает сил бороться за призы именно здесь, в Кировске.

– Что думаете о гонке в гору? Готовитесь к ней?

– К ней не подготовишься. Для многих наших спортсменов это новый опыт. Думаю, всем понравится. Многие поймут, как это выглядело у нас раньше на «Тур де Ски» и почувствуют на себе, кайфанут.

– Трассы в Хибинах сложные или по плечу?

– Здесь реально есть небольшая высота, что чувствуется. Многие спортсмены говорили, что из‑за перепадов температуры и погодных условий облако спускается и становится немного не по себе. Я сам гипертоник и хорошо на себе это ощущаю.

А трассы здесь действительно сложные. Первую часть все поднимаешься, и если с ножками проблема, то будет тяжело, – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.

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4 комментария
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Молодец, сегодня гонку хорошо на зубах прошёл!
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Гипертоник? Это все гиподинамия...
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Кайфанут при восхождении :D
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Хорошая гонка на фоне неудачного сезона, болезни, пропуска большей части стартов. При этом Устюгов уже в рейтинге ФЛГР за лыжный сезон выше Якимушкина и Порошкина, и скорее всего закончит в десятке с баллами как у Спицова.
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