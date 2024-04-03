Сергей Устюгов: «Классный мини-тур придумали. Рад, что хватает сил бороться за призы именно здесь, в Кировске»

Сергей Устюгов поделился впечатлениями от участия в финале Кубка России.

Сегодня Устюгов стал вторым в коньковой гонке преследования, победу одержал .

– Классный мини-тур придумали! Знал, что концовка сезона будет интересной, и старался подготовиться к важным стартам – Спартакиаде и ЧР. Рад, что хватает сил бороться за призы именно здесь, в Кировске.

– Что думаете о гонке в гору? Готовитесь к ней?

– К ней не подготовишься. Для многих наших спортсменов это новый опыт. Думаю, всем понравится. Многие поймут, как это выглядело у нас раньше на «Тур де Ски» и почувствуют на себе, кайфанут.

– Трассы в Хибинах сложные или по плечу?

– Здесь реально есть небольшая высота, что чувствуется. Многие спортсмены говорили, что из‑за перепадов температуры и погодных условий облако спускается и становится немного не по себе. Я сам гипертоник и хорошо на себе это ощущаю.

А трассы здесь действительно сложные. Первую часть все поднимаешься, и если с ножками проблема, то будет тяжело, – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.