Александр Большунов: «В Кировске даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Последние несколько километров будут самыми сложными»

Александр Большунов поделился ожиданиями от масс-старта в гору в Кировске.

– Как тебе часть трассы перед горой в парке?

– Классная. Эта часть нормальная, прикольная. Самая сложная часть видна. Последние несколько километров будут самыми сложными. Трасса не узкая, все штатно.

– Начнете все вместе, а на горе будете разбираться?

– Думаю, да. Тут вариантов больше никаких нет. В самом начале убежать – это такое себе. Там гора тебя все равно поставит на место сразу же.

– Насколько разнятся начало «Тур де Ски» и начало подъема в Кировске?

– Не знаю, но мне кажется, что тут тоже интересно. Даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Мне понравилось тут в парке кататься, где много наших берез. Главное, чтобы была хорошая погода, а она в принципе должна быть, – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».