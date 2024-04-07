Александр Большунов: «В Кировске даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Последние несколько километров будут самыми сложными»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов поделился ожиданиями от масс-старта в гору в Кировске.

– Как тебе часть трассы перед горой в парке?

– Классная. Эта часть нормальная, прикольная. Самая сложная часть видна. Последние несколько километров будут самыми сложными. Трасса не узкая, все штатно.

– Начнете все вместе, а на горе будете разбираться?

– Думаю, да. Тут вариантов больше никаких нет. В самом начале убежать – это такое себе. Там гора тебя все равно поставит на место сразу же.

– Насколько разнятся начало «Тур де Ски» и начало подъема в Кировске?

– Не знаю, но мне кажется, что тут тоже интересно. Даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Мне понравилось тут в парке кататься, где много наших берез. Главное, чтобы была хорошая погода, а она в принципе должна быть, – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

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