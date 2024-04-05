Егор Сорин: «Доволен выступлением Степановой. Когда Кулешова в хорошем состоянии, классикой на разделке ее обыграть очень сложно»

Егор Сорин оценил результаты классических «разделок» в финале Кубка России.

Победили Анастасия Кулешова и Александр Большунов, вторыми стали Вероника Степанова и Савелий Коростелев.

– Хороший результат, достойный. Думаю, победили фавориты. Кулешова была явным фаворитом, ну и Большунов тоже. Проигрыш у Савелия небольшой, но по делу.

Большунов грамотно раскладывался по дистанции. Немного проигрывал на первой части – на подъемах, зато потом хорошо проходил равнины и более легкие. И он проходил эти участки мощнее, чем Савелий.

– У такого Большунова было без шансов выиграть?

– Видимо, да. Но и Коростелеву 20 секунд положить Червоткину – дорогого стоит.

– Какие были задачи были у Степановой?

– Много не проиграть Кулешовой. Сохранить хотя бы 30 секунд запаса на горе. Она справилась с задачей. Когда Кулешова в хорошем состоянии, классикой на разделке ее обыграть очень сложно. Но я доволен выступлением Степановой.

– Как оцените выступление Пантриной?

– Она пробежала одну из лучших классических своих гонок. Хороший результат. Единственное – плохо, что не смогла удержаться за Кулешовой последний километр на легком участке. Она должна была за ней приезжать, и эти семь секунд ей не помешали, – сказал тренер.