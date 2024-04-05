Егор Сорин: «Доволен выступлением Степановой. Когда Кулешова в хорошем состоянии, классикой на разделке ее обыграть очень сложно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Александр Большунов Вероника Степанова Савелий Коростелев Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Егор Сорин оценил результаты классических «разделок» в финале Кубка России.

Победили Анастасия Кулешова и Александр Большунов, вторыми стали Вероника Степанова и Савелий Коростелев.

– Хороший результат, достойный. Думаю, победили фавориты. Кулешова была явным фаворитом, ну и Большунов тоже. Проигрыш у Савелия небольшой, но по делу.

Большунов грамотно раскладывался по дистанции. Немного проигрывал на первой части – на подъемах, зато потом хорошо проходил равнины и более легкие. И он проходил эти участки мощнее, чем Савелий.

– У такого Большунова было без шансов выиграть?

– Видимо, да. Но и Коростелеву 20 секунд положить Червоткину – дорогого стоит.

– Какие были задачи были у Степановой?

– Много не проиграть Кулешовой. Сохранить хотя бы 30 секунд запаса на горе. Она справилась с задачей. Когда Кулешова в хорошем состоянии, классикой на разделке ее обыграть очень сложно. Но я доволен выступлением Степановой.

– Как оцените выступление Пантриной?

– Она пробежала одну из лучших классических своих гонок. Хороший результат. Единственное – плохо, что не смогла удержаться за Кулешовой последний километр на легком участке. Она должна была за ней приезжать, и эти семь секунд ей не помешали, – сказал тренер.

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